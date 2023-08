Cum sunt umiliți soldații ruși de superiori. Au fost puși să smulgă iarbă goi pușcă

Un videoclip recent postat de un blogger arată curzimea unui comandant de brigadă rusă care dezbrăcă soldații ruși la piele și îi bate, ca parte a unui ritual de inițiere, care a șocat chiar și trupele obișnuite cu tratamentul dur și crud din armata Rusiei.

Potrivit WarTranslated, un blogger care acoperă războiul din Ucraina, a distribuit joi, 4 august, un video care arată un ofițer al Diviziei a 4-a de tancuri din Rusia, de lângă Moscova, forțând soldații goi să smulgă iarbă. Alți soldați pot fi auziți în fundalul clipului, criticând hărțuirea - o experiență obișnuită pentru recruții ruși.

Videoclipul a fost distribuit de un blogger estonian stabilit la Londra, care transmite informații despre evoluția războiului din Ucraina. Inițial, a fost distribuit de publicația rusă Mobilization News, care a precizat că nu este clar când a fost filmat.

„Au chemat poliția militară și i-au dezbrăcat”, spune un soldat în înregistrare, conform unei traduceri realizate de WarTranslated. „Oamenii sunt furioși că el torturează oameni".

Russian brigade commander forces soldiers to undress and perform humiliating actions, such as plucking grass. The video was reportedly filmed in the territory of the 4th Tank Division in Naro-Fominsk, Moscow Region.

Originally posted here: https://t.co/JRpjgWvls3 pic.twitter.com/g1WsBvsIUW