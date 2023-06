Rusia plănuiește un dezastru „mai mare decât la Cernobîl”. A minat o uzină chimică

Inginerii armatei ruse au amplasat explozibili într-o fabrică chimică industrială din Crimeea, lângă ceea ce este descris drept un rezervor de lac cu acid toxic, au informat publicațiile ucrainene.

Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiunea Herson, numit de Ucraina, a avertizat recent că detonarea explozivilor va avea ca rezultat un dezastru mai grav decât accidentul din 1986 al Uniunii Sovietice la centrala nucleară de la Cernobîl, scrie The Kyiv Post.

Analistul militar ucrainean Roman Svitan a vorbit despre această construcție, uzina Titan din Crimeea, în timpul unei apariții la postul de știri Apostrophe TV, potrivit Kyiv Post. El a spus că rușii ar putea declanșa explozivii de la uzina — în orașul Armiansk ocupat de ruși — dacă se tem că forțele ucrainene sunt pregătite să atace.

Svitan a declarat că rușii ar putea detona explozibilii de la uzină - aflată în orașul Armiansk, ocupat de Rusia - dacă se vor teme că forțele ucrainene vor ataca.

"Uzina este deja complet minată, inclusiv containerele cu acid, clor și reactivi", a declarat Svitan, potrivit unei traduceri realizate de Kyiv Post.

"Recent au început să monteze explozibili acolo, deoarece au văzut că Forțele Armate ale Ucrainei [AFU] ar putea traversa [râul] Nipru și ataca Armiansk....Să arunce în aer Titanul Crimeii, ar fi o oportunitate militară pentru ruși, deoarece emisiile chimice pot încetini mișcarea AFU".

Ads

Într-un videoclip postat pe 2 iunie pe Telegram, Prokudin a avertizat că explozibilii care ar putea exploda la uzina Titan din Crimeea vor "elibera mii de tone de substanțe toxice în atmosferă" și vor provoca un incident "mai rău decât Cernobîl".

"Locuitorii din Republica Crimeea și cel puțin alte șapte regiuni ucrainene vor fi afectați, precum și Turcia [de peste Marea Neagră] și însăși țara agresoare", a spus el, potrivit unei traduceri realizate de site-ul The New Voice of Ukraine.

Rusia a fost acuzată că a vizat infrastructura ucraineană pe parcursul celor peste 15 luni de război pe care președintele rus Vladimir Putin le-a lansat la 24 februarie 2022. Săptămâna aceasta, Ucraina a dat vina pe Moscova pentru distrugerea unui baraj din epoca sovietică din Nova Kakhovka, un oraș din regiunea Herson, din sudul Ucrainei, care a provocat inundații masive și a necesitat evacuarea a mii de civili. Oficialii de la Kremlin au declarat că Ucraina a sabotat barajul.