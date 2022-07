„O mică greșeală” – așa a explicat președintele ucrainean Volodimir Zelenskii recentul său dezacord față de conducerea armatei privind limitarea călătoriilor interne ale cetățenilor ucrainieni care sunt obligați prin lege să servească în armată.

Este primul dezacord care atrage atenția publicului după invazia rusă din 24 februarie și după ce în iulie anul trecut, Valeri Zalujnîi, acum general, a fost numit comandant al Forțelor Armate ucrainene.

„Greșeala” a fost remediată curând. Zalujnîi nu a vrut să-l contrazică pe liderul țării și să petreacă mai mult timp cu explicații pe o temă secundară datoriei sale principale - lupta împotriva invadatorilor ruși.

Zalujnîi, în vârstă de 49 de ani, a condus lupta împotriva Rusiei cu succes, nepermițându-și nicio întrerupere serioasă. Eliberarea nordului Ucrainei este cu siguranță realizarea lui personală. Acest lucru l-a plasat pe o listă a celor mai influenți 100 de oameni din lume pe care o întocmește anual revista americană Time.

„Zalujnîi a fost la locul potrivit, la momentul potrivit”, spune Anatoli Oktisiuk, analist la Democracy House, un centru de expertiză politică din Kiev. El spune că șeful Forțelor Armate are toate abilitățile de care are nevoie pentru a face față provocărilor de securitate cu care se confruntă Ucraina.

Cel mai important lucru este că Zalujnîi nu este doar un ofițer de înaltă profesie, ci o persoană al cărui moral și patriotism nu sunt puse sub semnul întrebării de nimeni în Ucraina.

Ads

„Zalujnîi nu este urât de nimeni nici din guvern, nici dintre forțele de opoziție sau aliații noștri occidentali”, spune analistul.

Cu toate acestea, biroul prezidențial devine puțin gelos pe popularitatea lui Zalujnîi printre ucraineni. El este susținut de majoritatea cetățenilor, indiferent de ce cred acești oameni despre politicile lui Zelenski, scrie The New Voice of Ukraine. Zalujnîi, care este văzut de sociologi ca o persoană publică promițătoare și poate chiar un politician, nu își pierde timpul cu politica. Într-un interviu rar, pe care l-a acordat anul trecut, generalul a spus că nu este interesat de nimic în afara carierei sale militare.

Nu a studiat în scolile militare rusești

Zalujnîi s-a născut în Novograd-Volinski, un oraș din regiunea Jitomir, cunoscut pentru baza sa militară locală. Cu toate acestea, apropierea de baza militară nu l-a încurajat să se înroleze în armată când era tânăr. După absolvirea școlii, a obținut o diplomă în inginerie în 1993 de la o școală tehnică locală care pregătea specialiști în construcția de mașini.

Ads

În cele din urmă, și-a ales cariera când a aplicat la Institutul de Infanterie Odesa, unde a fost acceptat, a absolvit și apoi a urmat alte două programe educaționale – la Institutul Militar Cerniahovski și Academia Ostrig, o universitate binecunoscută din vestul Ucrainei care oferă cursuri de științe umaniste.

Denis Popovici, un analist militar de la Kiev, observă că Zalujnîi nu arată ca un general din epoca sovietică. Acest lucru este important deoarece majoritatea generalilor ucraineni au fost educați în școli militare sovietice. Generalul Zalujnîi este o generație total diferită, care s-a maturizat în perioada de independență a Ucrainei. De aceea, Zalujnîi a învățat engleza și a acordat multă atenție manualelor militare occidentale.

Înainte ca Zalujni să devină comandantul forțelor armate ale Ucrainei, a trecut prin fiecare etapă a unei cariere militare. A fost comandant de pluton, apoi lider de batalion, apoi strateg tactic la Brigada 24 și în cele din urmă comandant al Brigăzii 51 Infanterie Mecanizată.

Ads

A luat parte la luptele din zona Donbas în 2014. În ajunul promovării sale în funcția de comandant al Forțelor Armate, Zalujnîi era ofițer la comandamentul militar de nord al Ucrainei. A fost surprins când Zelenski l-a promovat în fruntea Armatei.

În septembrie 2021, Zalujni a acordat un interviu pentru Radio Liberty și a dezvăluit că se aștepta la o invazie pe scară largă din partea rusă. Prin urmare, a ordonat trupelor să se pregătească pentru asta.

Pe 24 februarie, când ucrainenii s-au trezit sub bombele ruse, Zalujnîi a scris pe pagina sa de Facebook un ordin oficial ca armata ucraineană să lovească cât mai puternic inamicul. „Suntem pe pământul nostru, nu ne vom preda!” a scris el atunci.

Agil Rustamzade, un analist militar, spune că Forțele Armate ale Ucrainei aveau un plan strategic excelent pentru activități defensive care le-a permis să supraviețuiască în primele săptămâni de război. Conform acestui plan, unele orașe au jucat rolurile de cetăți moderne, în timp ce unitățile de operațiuni speciale și apărarea teritorială încercau să reziste până la ultimul cartuș. De aceea, armata rusă nu a reușit în prima etapă a războiului în curs.

Ads

Rușii folosesc metodele celui de-al Doilea Război Mondial, explică analistul militar Popovici. Dacă armata ucraineană rezistă prea mult, soldații ruși își folosesc artileria, încercând să reducă rezistența ucraineană la „nivelul zero”. Așa au făcut la Rubin, Mariupol, Severodonețk în zona operațională Donbas, unde totul a fost bombardat, avariat și chiar distrus.

„Acestea sunt tactici sovietice – puneți cât mai multă presiune de foc posibil. Zdrobiți totul, distrugeți totul”, spune Popovoci. Așa a funcționat în armata sovietică și încă mai funcționează pentru armata rusă.

În 2014, când Rusia a invadat pentru prima dată, armata ucraineană a folosit și ea această filozofie tactică. Acum este puțin diferit – viețile soldaților sunt o prioritate, așa că uneori li se ordonă să se dea înapoi.

Petro Șevcenko, fost jurnalist care s-a alăturat armatei, spune că armata ucraineană este norocoasă să aibă un comandant care este un om cu gândire modernă, spre deosebire de generalii pe care îi are armata rusă.

Ads

Acesta este un avantaj imens pentru Ucraina, care trebuie să comunice deciziile sale militare partenerilor săi occidentali – NATO, Statele Unite, Marea Britanie și alți aliați.

Linie directă cu omologul său din SUA

Generalul Zalujnîi are o linie directă de comunicare cu Mark Milley, șeful Statului Major Comun al Forțelor Armate ale SUA.

Ei discută despre proviziile de arme și despre logistică. Acest lucru contează, deoarece nu poți câștiga un război împotriva celei de-a doua armate ca mărime din lume doar cu eroismul tău personal, explică Șevcenko.

Trupele ucrainene staționate în zonele de luptă apreciază foarte mult armele occidentale, deși doresc în continuare mai multe. „În prima linie, încă se simte că armata rusă are mai multă artilerie”, adaugă el.

Mihailo Makaruk, un purtător de cuvânt al InformNapalm, un grup de voluntari care au propriul lor site web popular, servește acum în armată. El spune că toți soldații au fost fericiți când Zelenski l-a numit pe Zalujnîi la conducerea Forțelor Armate. A făcut multe pentru a recâștiga încrederea soldaților în generalii lor, ceea ce contează foarte mult în timpul războiului.

Makaruk îl cunoaște pe Zalujnîi din 2014. El spune că acesta este primul comandant al Forțelor Armate care vorbește atât cu soldații săi, cât și cu voluntarii care ajută armata.

„Nu este deloc genul de generalul care crede că el este inteligent și toți oamenii din jur sunt idioți”, spune Makaruk.

La o săptămână după ce a fost promovat comandant al Forțelor Armate, Zalujni s-a întâlnit cu cele mai populare grupuri de voluntari din Ucraina, care ajută armata să-și asigure nevoile de bază. „Are respect atât pentru soldații, cât și pentru ofițerii din jurul său”, spune Makaruk.

Generalul Zalujnîi pregătește acum o nouă generație a elitei militare ucrainene, conducându-i prin exemplul propriu de integritate și devotament față de nevoile de securitate ale națiunii. Cei care vor veni la conducerea Forțelor Armate după Zalujnîi vor trebui să țină cont de o mare parte din politicile sale, deoarece a stabilit un standard moral extrem de ridicat pentru modul de conducere a armatei ucrainene, spun analiștii ucraieni.

Ar putea să dea haina de militar pe cea de politician?

S-a speculat dacă generalul Zalujnîi ar putea deveni politician și s-ar putea lansa în campanie electorală. Acest lucru bine văzut de biroul prezidențial. Zalujnîi este de facto acoperire politică pentru președintele Zelenski de orice critică cu privire la ceea ce se întâmplă pe câmpurile de luptă.

Nici măcar partidele de opoziție nu îndrăznesc să-l critice pe Zalujnîi. De aceea, pentru Zelenski, Zalujnîi este exact alegerea militară potrivită, lunân asupra sa cea mai mare parte a muncii legate de război.

Makaruk de la InformNapalm spune că este sigur că Zalujnîi nu va intra niciodată în politică, unde au loc mereu intrigi.

Ads