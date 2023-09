Ucraina defilează în sudul țării după ce a spart blocul defensiv rusesc: „Pe flancul stâng la Verbovo avem o breșă și continuăm să avansăm”

Oleksandr Tarnavski, comandantul grupului operațional-strategic Tavria, a declarat CNN că soldații ucraineni au spart sâmbătă, 23 septembrie, apărarea în Verbovo, regiunea Zaporojie.

Generalul care conduce contraofensiva trupelor ucrainene pe frontul de sud a spus că trupele au spart apărarea la Verbovo - și prezice un succes și mai mare în viitor.

„Pe flancul stâng la Verbovo avem o breșă și continuăm să avansăm. Nu la fel de repede cum era de așteptat, nu ca în filmele din cel de-al doilea război mondial...

Principalul lucru este să nu pierdem această inițiativă (pe care o avem)”, a subliniat el.

Afirmația generalului este cel mai recent indiciu al oficialilor ucraineni că se fac incursiuni pe frontul de sud în războiul cu Rusia.

Forțele ucrainene au susținut în ultimele săptămâni că au pătruns în „prima linie” de apăare din regiunea Zaporijzia, semn că Kievul se apropia de rețeaua întinsă de tranșee fortificate a Moscovei de-a lungul frontului de sud.

Rușii raportează o situație diferită în această locație. Totuși, analiza filmelor din surse deschise de către jurnaliști arată că unele unități ucrainene „au trecut o linie importantă de apărare rusă” în apropierea satului Verbove.

Vineri,22 seprembrie, forțele ucrainene au avansat și la sud de Bahmut și se pare că au înaintat în vestul regiunii Zaporojie, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare.

