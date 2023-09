Încă o victorie a Ucrainei în est: Forțele Kievului eliberează localitatea Andriivka de lângă Bahmut

Forțele ucrainene au eliberat satul Andriivka, aflat la aproximativ 10 kilometri sud de Bahmut, a informat, joi, 14 septembrie, ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar, citată de Kyiv Independent.

Andriivka este situată între așezările Kurdiumivka și Klișciivka, din regiunea Donețk unde sunt concentrate luptele în prezent, potrivit Maliar.

Forțele ruse încearcă să recupereze pozițiile pierdute pe flancul nordic al Bahmutului, în timp ce armata ucraineană avansează pe flancul sudic, a adăugat oficialul.

Pe 11 septembrie, Maliar a spus că trupele ucrainene au recâștigat aproximativ 50 de kilometri pătrați de teren în est în jurul orașului Bahmut de la începutul contraofensivei de vară.

„Pe axa Bahmut, forțele de apărare au un succes parțial în zona Klișciivka din regiunea Donețk, dislocând inamicul de pe pozițiile ocupate.... Luptele continuă cu intensitate", informa Statul Major General al Forțelor Armate în buletinul său zilnic din 11 septembrie.

Ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar, a declarat că forțele ucrainene au recucerit aproape doi kilometri pătrați de teren - inclusiv o parte din satul Opitne din regiunea Donețk - în ultima săptămână. Ea mai spune, de asemenea, că s-au înregistrat unele „succese” în apropierea satelor Novomaiorske, Andriivka și Klișciivka din est.

Trupele Kievului au recucerit 49 de kilometri pătrați în apropiere de Bahmut de când Ucraina și-a lansat contraofensiva în iunie, a declarat Maliar la televiziunea ucraineană la 11 septembrie.

Ea a adăugat că Kievul a recucerit 1,5 kilometri pătrați în sud, unde trupele ucrainene încearcă să avanseze spre Marea Azov. De asemenea, ea a vorbit despre unele progrese în apropierea așezărilor rurale Robotine și Verbove din regiunea Zaporojie.

Contraofensiva Ucrainei este în desfășurare de peste trei luni în regiunile Donețk și Zaporojie.

