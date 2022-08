Steven Seagal apare în Donbas perorând teorii false ale Kremlinului. Legăturile adânci cu Putin ale starului de cinema căzut VIDEO

Odată una dintre cele mai mari atracții ale cinematografiei de acțiune de la Hollywood, transformarea lui Steven Seagal într-un aliat înverșunat al lui Putin a luat o întorsătură neașteptată după ce a fost filmat într-o închisoare din Donețk, vânzând teorii ale conspirației rusești despre „naziștii” ucraineni.

Într-un videoclip, Steven Seagal susține versiunea Kremlinului că rachete HIMARS au ucis 53 de prizonieri ucraineni în închisoarea Olenivka din Donbas aflată sub ocupație rusă.

Într-o înregistrare video postată pe site-ul televiziunii militare rusești TV Zvezda, Seagal este văzut stând printre ruinele închisorii Olenivka din regiunea Donețk, unde un atac din 29 iulie s-a soldat cu 53 de morți și zeci de răniți.

Actorul american cunoscut pentru pozițiile sale pro-rusești, a făcut o vizită separatiștilor din estul Ucrainei, acolo unde s-a întâlnit și cu Denis Puşilin, liderul separatist pro-rus din Republica Populară Doneţk.

Conform publicației ruse independente Meduza, Steven Seagal filmează un film documentar despre „războiul din Donbas”. Vladimir Soloviov, propagandistul favorit al lui Vladimir Putin, realizator de emisiuni la televiziunea Rossia-1, a împărtășit pe Telegram imagini din recenta vizită a lui Seagal în estul ocupat al Ucrainei.

Soloviov a profitat de ocazie să afirme fără dovezi că Steven Seagal a inspectat „fragmentele de rachete americane, care au confirmat implicarea Kievului în masacrul propriilor soldați”.

Meanwhile in Russia: Moscow's mouthpieces pulled out what they see as one of their big guns, Steven Seagal. Here are some highlights from his state TV appearance tonight, where he was spreading Kremlin propaganda like there's no tomorrow. pic.twitter.com/cDCKHfI2Vb