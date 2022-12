Volodimir Zelenski: Rusia are nevoie să lase Ucraina în beznă pentru a folosi argumentul ca o înfrângere a Europei

Rusia atacă sistemul energetic al Ucrainei pentru a avea măcar un motiv să declare „victoria” în Ucraina și înfrângerea comunității europene, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul unui discurs la Conferința Internațională „Solidaritate cu poporul ucrainean” ce s-a desfășurat, marți, 13 decembrie, la Paris.

El a menționat că Rusia a deschis un nou front împotriva Ucrainei cu lovituri asupra infrastructurii civile, încercând să provoace o catastrofă umanitară de amploare în întreaga țară.

„Rusia are nevoie de o întrerupere în Ucraina pentru a o folosi ca o presupusă înfrângere a Europei și a întregii noastre rezistențe democratice. Ca răspuns, am stabilit un nou format de cooperare și am făcut totul de dragul țării și al ucrainenilor împotriva întreruperilor de curent și împotriva terorii energetice”, a spus Zelenski.

El a menționat că Ucraina a rezistat deja la sute de lovituri rusești de intensitate diferită asupra sectorului energetic, dar majoritatea centralelor electrice ucrainene au fost avariate sau distruse de bombardamente.

„Toate hidrocentralele, toate centralele termice. Doamne ferește, dar imaginați-vă ce ar însemna asta în țările voastre. Una dintre loviturile rusești a provocat închiderea tuturor unităților nucleare ale centralelor noastre nucleare. Automatizarea a funcționat, din fericire, fără incidente”, a spus Zelenski, adăugând că sunt necesare cel puțin 1,5 miliarde de euro doar pentru restaurarea rapidă a instalațiilor energetice.

Președintele ucrainean a adăugat că de fiecare dată Ucraina încearcă să restabilească capacitatea tehnică de a genera și furniza energie electrică, dar companiile energetice mai trebuie să deconecteze milioane de ucraineni de la alimentare din cauza unei penurii critice de electricitate. Zelenski a subliniat că la momentul discursului său, aproximativ 12 milioane de ucraineni au fost deconectați de la alimentarea cu energie.

Kievul a obţinut un miliard de euro la conferinţa internaţională de sprijin pentru Ucraina

Conferinţa internaţională de sprijin pentru Ucraina organizată la Paris a permis strângerea a circa un miliard de euro pentru a ajuta populaţia ucraineană să treacă iarna, în timp ce infrastructurile energetice ale acestei ţări sunt devastate de bombardamentele ruseşti, a anunţat marţi şefa diplomaţiei franceze, Catherine Colonna.

Din această sumă, 415 milioane vor fi alocate sectorului energiei, 25 de milioane furnizării apei, 38 de milioane alimentaţiei, 17 milioane sănătăţii, 22 de milioane transporturilor, iar diferenţa de 493 de milioane de euro încă nu a fost repartizată pe domenii.

Premierul Şmîgal a precizat luni că „toate hidrocentralele şi termocentralele au fost avariate şi 40% din reţeaua de înaltă tensiune a fost avariată în diferite grade”, după cele opt serii de raiduri ruseşti cu rachete şi drone care au ţintit sistemul energetic ucrainean, astfel că în prezent există un „deficit semnificativ de generare” a electricităţii.

Uniunea Europeană va cumpăra 30 de milioane de becuri LED pentru Ucraina

Uniunea Europeană urmează să finanțeze achiziția a aproximativ 30 de milioane de becuri LED pentru Ucraina, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului său la conferința internațională „Solidaritate cu poporul ucrainean” de la Paris.

Ea a remarcat că efectul ajutorului lor poate fi enorm. „Când 50 de milioane de astfel de becuri vor fi livrate partenerii noștri, se va economisi 1 GW – producția anuală a unei centrale nucleare”, a spus von der Leyen.

Ea a reamintit, de asemenea, că Uniunea Europeană transferă 40 de generatoare puternice din rezervele Mecanismului de Protecție Civilă al UE (rescEU) pentru 30 de spitale din toată Ucraina.

