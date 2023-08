Zelenski avertizează Rusia că „s-ar putea să rămână fără nave” dacă atacurile asupra porturilor ucrainene nu se opresc

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat Rusia că ar putea rămâne fără nave dacă forțele Moscovei continuă să atace porturile ucrainene.

„Nu avem atâtea arme, dar dacă vor continua să tragă, ar putea rămâne fără nave până la sfârșitul războiului”, a declarat, duminică, 6 august, președintele Volodimir Zelenski, în timpul unei conferințe de presă, informează CNN.

„Și asta vrem să le arătăm”, a spus el. „Ucraina va răspunde cu siguranță la orice atac asupra populației civile și a coridoarelor de cereale”.

Remarcile lui Zelenski vin după ce dronele maritime ucrainene au lovit în ultimele zile un petrolier rusesc și o navă de război.

„Dacă Rusia continuă să domine Marea Neagră și să o blocheze cu rachete, atunci Ucraina va face același lucru, ceea ce reprezintă o apărare justă a capacităților Ucrainei”, a adăugat el.

Națiunile Unite au condamnat recentele atacuri ale Rusiei asupra depozitării cerealelor din Ucraina. Decizia Moscovei de a se retrage din acordul cu cereale de la Marea Neagră și atacurile sale repetate asupra porturilor și infrastructurii ucrainene „provoacă daune insurmontabile sectorului agricol din Ucraina și ar putea accentua și mai mult foamea pentru cei mai săraci oameni din lume”, Denise Brown, coordonator umanitar al ONU. pentru Ucraina, a spus într-o declarație sâmbătă.

​Președintele Volodimir Zelenski a amintit în discursul video de luni seară, pe care l-a înregistrat în timp ce un atac rusesc făcuse numeroase victime într-un oraş din estul ţării, de agresiunea rusă petrecută în urmă cu 15 ani asupra Georgiei şi a subliniat din nou că, opunând rezistenţă Rusiei, Ucraina apără şi alte state de ameninţarea rusă pe care o simt din plin trei dintre fostele republici sovietice, menţionând aici şi Republica Moldova.

August 7. Every year on this day, the world remembers 🇷🇺 aggression against 🇬🇪. 15 years have passed. The Russian occupation remains - this wound on the body of the Georgian state remains. Many words have already been said that if the world had been decisive back in 2008, many… pic.twitter.com/o4OWjVLiqA