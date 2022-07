E ceva putred la Kiev. Președintele Zelenski lasă fără cetățenie ucraineană un deputat şi trei oligarhi, printre care şi Igor Kolomoiski

Volodimir Zelenski ar fi semnat un decret privind anularea cetăţeniei ucrainene pentru oligarhul Igor Kolomoiski, şeful Apărării teritoriale din regiunea Dnipropetrovsk Ghennadi Korban, deputatul Igor Vasilkovski şi preşedintele Congresului Evreilor din Întreaga Ucraină Vadim Rabinovici, relatează publicaţiile Zerkalo Nedeli și Ukrainskaia Pravda.

Potrivit unei surse a publicaţiei ucrainene, toţi cei patru vizaţi de decret au primit semnale, prin diverse canale, cu privire la faptul că vor rămâne fără cetăţenia ucraineană. În afară de cetăţenia Ucrainei, aceştia deţin şi cetăţenia Israelului.

Decizia a fost luată marţi în cadrul unei şedinţe la Administraţia Prezidenţială a Ucrainei.

În cazul în care decizia se oficializează, Korban şi Rabinovici, care se află în străinătate, nu se vor putea întoarce în Ucraina, în timp de Kolomoiski şi Vasilkovski riscă să fie expulzaţi.

Fost guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, oligarhul Igor Kolomoiski, în vârstă de 59 de ani, a sponsorizat campania prezidenţială a lui Zelenski în 2019, dar a intrat între timp în dizgraţie. Kolomoiski are din 2021 interdicţie de a intra în SUA din cauza eforturilor sale de a submina procesele şi instituţiile democratice din Ucraina, ameninţând astfel viitorul ţării.

Ghennadi Korban, în vârstă de 52 de ani, este un om de afaceri şi politician responsabil de apărarea teritorială a regiunii Dnipropetrovsk. Colecţionar de artă modernă şi contemporană, Korban este totodată şi patronul comunităţii evreieşti din Dnipro.

Igor Vasilkovski, în vârstă de 37 de ani, este deputat ales pe lista partidului „În slujba poporului”, formaţiunea politică anti-corupţie fondată de Volodimir Zelenski.

Vadim Rabinovici, în vârstă de 68 de ani, este om de afaceri şi politician, fiind unul dintre liderii Partidului Opoziţiei - Pentru Viaţă, o formaţiune politică eurosceptică şi interzis în Ucraina după izbucnirea războiului din cauza legăturilor sale cu regimul din Rusia.

Îngrijorările de corupție din Ucraina reapar pe măsură ce războiul din Rusia continuă

Noile decizii ale președintelui Zelenski vin după demiterea a doi importanți oficiali, seful serviciului de securitate internă, Ivan Bakanov, și a procurorului general.

Nou şef interimar al serviciului intern de informaţii din Ucraina (SBU) a fost Vasili Maliuk. Are 39 de ani şi lucrează în structurile de securitate ale statului din 2001, relatează New Voice of Ukraine.

Absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii din Ucraina cu o diplomă în Jurisprudenţă, a lucrat mai întâi în cadrul departamentelor regionale ale SBU.

În ultimii doi ani şi jumătate, a lucrat în cadrul Direcţiei Centrale a SBU, mai întâi ca adjunct al Direcţiei pentru Combaterea Corupţiei şi Crimei Organizate, iar apoi ca şef. De asemenea, a fost adjunctul lui Ivan Bakanov, şeful SBU înlăturat din funcţie de Volodimir Zelenski.

În iulie 2021, Maliuk a fost demis din toate funcţiile de conducere în SBU, împreună cu un alt adjunct de-ai lui Bakanov.

„Pentru preşedinte, este fundamental să intensificăm semnificativ activitatea SBU pentru a pune capăt în cele din urmă tuturor schemelor de contrabandă. Din păcate, în ultima vreme, nu am văzut suficientă muncă din partea Serviciului în acest domeniu. Avem nevoie de noi soluţii de management. Sunt necesare o mai mare mobilitate şi viteză în luarea deciziilor. Avem nevoie ca dosare penale, care au drept obiect provocări specifice la adresa securităţii noastre naţionale, să fie aduse la concluzia lor logică”, spune consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak.

Surse din SBU şi parlament citate de portalul ucrainean Babel susţin că Maliuk este apropiat de Oleh Tatarov, controversatul şef adjunct al biroului preşedintelui, care, în timpul Revoluţiei Euromaidan era adjunctul şefului departamentului principal de investigaţii din cadrul Ministerului Afacerilor ce a apărat public acţiunile forţelor de securitate împotriva protestatarilor. Tatarov continuă să lucreze în administraţia prezidenţială, în ciuda scandalului iscat în urma numirii sale, şi a anchetei Biroului Naţional Anticorupţie privind o schemă de corupţie în care sunt implicate apartamente deţinute de Garda Naţională, iar Tatarov era suspectat de luare de mită.

„Într-un an şi jumătate, Oleh Tatarov s-a conectat la puterea verticală a forţelor de ordine din ţară”, a scris jurnalistul NV Dmitro Bobrițki în februarie 2022.

„Printre responsabilităţile sale formale şi informale se numără şi medierea relaţiilor dintre Biroul Preşedintelui şi agenţiile de aplicare a legii, precum şi a se ocupa de „misiuni speciale”, despre care sursele NV preferă să vorbească doar anonim.”

Tatiana Nikolayenko, o jurnalistă de la Censor.net, l-a numit şi pe Vasili Maliuk „atuul lui Tatarov”. Iar jurnaliştii din Ukrainska Pravda l-au observat pe Malyuk printre invitaţii la ziua de naştere a lui Oleh Tatarov la începutul lunii septembrie 2021, la care au participat peste zece oficiali de rang înalt din diferite agenţii de aplicare a legii.

Jurnalistul Iurii Butusov a sugerat că numirea lui Vasili Maliuk în funcţia de şef interimar al SBU, respectiv a lui Oleksi Simonenko în funcţia de şef interimar al Oficiului Procurorului General va spori şi mai mult influenţa Preşedintelui asupra acestor structuri – în contextul în care foştii şefi erau aliaţi apropiaţi ai lui Zelenski.

Demiterea de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski a înalților oficiali aruncă o lumină incomodă asupra unei chestiuni pe care administrația Biden a ignorat-o în mare măsură de la izbucnirea războiului cu Rusia: istoria Ucrainei în ceea ce privește corupția și guvernarea instabilă.

Pe măsură ce continuă să furnizeze Ucrainei ajutor militar, economic și financiar direct de zeci de miliarde de dolari și își încurajează aliații să facă același lucru, administrația Biden se confruntă acum din nou cu îngrijorările de lungă durată cu privire la adecvarea Ucrainei ca destinatar a unor sume masive de ajutor american.

Oficialii americani s-au grăbit să spună că Zelenski are dreptul de a numi pe cine dorește în funcții de conducere, inclusiv de procuror general, și de a elimina pe oricine consideră că colaborează cu Rusia.

„În toate relațiile noastre, inclusiv în această relație, nu investim în personalități; investim în instituții și, bineînțeles, președintele Zelenski a vorbit despre rațiunea sa pentru a face aceste schimbări de personal”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price.

Price a refuzat să comenteze în continuare raționamentul lui Zelenski pentru demiteri sau să intre în detalii, dar a spus că nu există nicio îndoială că Rusia a încercat să intervină în Ucraina.

„Moscova a căutat de mult să submineze, să destabilizeze guvernul ucrainean”, a spus Price. „De când Ucraina a ales calea democrației și a orientării spre Vest, Moscova a încercat să o submineze.”

