Unitate de elită a armatei ruse, măcelărită în Ucraina. Imaginile arată zeci de blindate distruse pe câmpurile din Vuhledar VIDEO

Ministerul britanic al Apărării a afirmat într-o actualizare a informațiilor obținute sâmbătă, 25 februarie, că imaginile din secțiunea Vuhledar din regiunea Donețk arată „pierderi mari de vehicule rusești blindate aparținând probabil de la Brigăzii 155 Infanterie Navală a Rusiei“.

„Aceste vehicule erau probabil elemente ale Brigăzii 155 de infanterie navală a Rusiei, care a fost în fruntea recentelor ofensive care i-au costat mult pe ruși“, se arată în comunicat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 February 2023

Numeroase fotografii și clipuri video postate pe rețelele de socializare arată un dezastru greu de imaginat, câmpurile din jurul Vuhledar fiind pline de vehicule de luptă rusești distruse de mine și de artileria și trupele ucrainenilor.

Actualizarea ministerului, postată pe Twitter, spune că capacitatea brigăzilor de infanterie navală a „a fost aproape sigur degradată semnificativ”, deoarece unitățile sale au fost completate cu „personal mobilizat fără experiență”.

Infanteria Navală este văzută ca o forță de infanterie de elită în cadrul armatei ruse. Spre deosebire de infanteria aeropurtată, la fel de prestigioasă, infanteria navală nu a fost desfășurată ca o singură mare formațiune în Ucraina.

În schimb, unități individuale au fost atașate la Grupuri de forțe dominate de Forțele Terestre. Ministerul a spus că infanteria Navală „a fost însărcinată cu unele dintre cele mai grele misiuni tactice în acest război și a suferit pierderi extrem de mari”.

Thread about russian losses during the "offensive" in #Vuhledar pic.twitter.com/I0LIpoV6WE — Robert ✙ (@OcultaMondiala) February 6, 2023

Capacitatea presupus superioară a brigăzilor infanteriei navale a fost acum aproape sigur degradată în mod semnificativ, deoarece a fost completată cu personal mobilizat fără experiență.

Această lipsă de experiență aproape sigur exacerbează tendința ofițerilor ruși de a face micromanagement, ceea ce, la rândul său, reduce agilitatea operațională.

Există o posibilitate realistă ca unitățile infanteriei Navale degradate să fie din nou angajate în noi asalturi în apropiere de Vuhledar.”

Ministerul ucrainean al apărării a publicat și el sâmbătă un colaj video în care se vede cum brigada mecanizată 72 face prăpăd în rândul blindatelor inamice.

Alte clipuri apărute pe Twitter arată și alte pierderi rusești, inclusiv ale unor blindate care s-au repezit în câmpurile minate.

Un clip video analizat de un analist din comunitatea OSINT a relevat că în jur de 100 de blindate rusești au intrat acolo în luptă și au fost distruse de forțele de apărare ale Kievului.

Sistemele anti-tanc RAAM le-a oferit ucrainenilor un avantaj neașteptat în luptele din preajma orașului Vuhledar

Minele lansate de obuziere au oferit un avantaj neașteptat Ucrainei în luptele din estul Ucrainei, relatează Insider.

În particular, acestea au fost extrem de eficiente în respingerea atacurilor brigăzii 155 de infanteriști navali în apropiere de orașul Vuhledar.

Sistemele anti-tanc RAAM (Remote Anti-Armor Mine System) furnizate de SUA au fost de mare ajutor apărării ucrainene în regiunea Donețk, unde au loc lupte crâncene.

Mai multe înregistrări video care au circulat pe rețelele de socializare au surprins tancurile rusești intrând pe câmpuri minate și explodând.

Rușii au lansat o nouă ofensivă la Vuhledar la sfârșitul lunii ianuarie, iar la aceasta au luat parte soldați ai Brigăzii 155 de infanterie a Flotei Pacificului, potrivit relatărilor din presă.

Russian tanks drove into a minefield(?). A Russian tanker is on fire, the tank was blown up by an anti-tank mine. 72nd brigade stopped Russian advance. Vuhledar. by @auto_glam pic.twitter.com/IcnjPdBsoV — Paul Jawin (@PaulJawin) February 6, 2023

Aproape întreaga brigadă de 5.000 de oameni a fost nimicită în apropiere de Vuhledar, membrii săi fiind fie uciși, fie răniți sau luați prizonieri, declara pentru Politico la 12 februarie un purtător de cuvânt al forțelor armate ucrainene.

Parțial succesul Ucrainei în contracararea forțelor rusești din jurul orașului minier s-a datorat sistemului anti-blindaj de minare la distanță (RAAM) furnizat de SUA.

RAAM constă într-un proiectil de obuzier de 155 mm care conține nouă mine antitanc. Acesta poate lansa mine pe distanțe cuprinse între patru și 17,6 km.

SUA au trimis până acum cel puțin 7.200 de obuze RAAM în cadrul pachetelor de ajutor destinate Ucrainei.

Potrivit Forbes, Ucraina folosește atât RAAM-uri furnizate de SUA, cât și mine tradionale sovietice TM-62 sovietice.

Forțele rusești au avut mari dificultăți să se apere contra minelor ucrainene, în special contra obuzelor RAAM care lansează mine în ploaie.

Soldații ucraineni așteaptă ca forțele rusești să elibereze un drum printr-un câmp de mine înainte de a trage noi mine, potrivit Forbes.

Publicația americană a observat că cea mai bună modalitate prin care forțele rusești pot spera să contracareze acest sistem ar fi să distrugă tunurile care trag obuzele.

Forțele armate ale Ucrainei ar fi distrus „aproape întreaga brigadă” 155 de Pușcași Marini în luptele de la Vuhledar din regiunea Donețk, a relatat Politico, citându-l pe oficialul militar ucrainean Oleksii Dmitrașkivski. Aceasta ar fi a treia oară când brigada Forțelor navale ar fi fost decimată, de la începutul războiului.

Armata ucraineană provoacă pierderi „extraordinar de semnificative" forțelor rusești în apropierea orașului Vuhledar, în estul regiunii Donbas, a declarat duminica trecută președintele Volodimir Zelenski.

Ofensivele ruse întreprinse lângă Iahidne au eşuat, anunță armata ucraineană

Armata ucraineană a transmis duminică dimineață că Rusia a desfășurat ofensive nereușite în apropiere de Iahidne în cursul zilei trecute, declarația venind după ce grupul de mercenari Wagner al Rusiei a afirmat sâmbătă că a capturat acest sat din apropierea Bahmutului, transmite Reuters.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a spus, într-un buletin informativ de dimineață, că Rusia continuă să își concentreze eforturile ofensive de-a lungul întregii linii de front Bahmut, unde se află Yahidne. Bătălia pentru Bahmut, unde au mai rămas doar aproximativ 5.000 din 70.000 de locuitori, durează de luni de zile și a constat în unele dintre cele mai sângeroase lupte din cadrul invaziei rusești.

Liderul mercenarilor ruși Evgheni Prigojin a susținut sâmbătă că forțele sale au capturat Yahidne. Vineri, el a revendicat controlul asupra Berhivka, un sat adiacent de la periferia Bahmutului. Dar buletinul ucrainean spune că atacurile continuă și că rușii au avut „ofensive nereușite" în apropierea a șase așezări, inclusiv Iagidne și Berhivka din regiunea Donețk. Buletinul ucrainean de duminică a precizat că forțele ruse au bombardat în ultima zi zonele a 22 de așezări de-a lungul acelei părți a liniei frontului din Donețk, iar Ucraina a respins 71 de atacuri în Donețk și în alte părți de-a lungul liniei frontului.

Luptele aprige de-a lungul liniilor de front din sudul și estul Ucrainei, în special în apropiere de Bahmut, constau acum în încercări anevoioase ale fiecărei părți de a muta linia frontului, uneori doar cu câțiva metri. Rusia a făcut progrese în încercarea de a înconjura Bahmut, dar nu a reușit să îl captureze la timp pentru a obține o victorie pe care președintele Vladimir Putin să o anunțe vineri, la un an de declanșarea invaziei.

