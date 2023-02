Cum s-a destrămat grupul Mozart, care dorea să fie rivalul Wagner în Ucraina. Cei doi veterani americani care l-au înființat își aduc acuzații grele

Grupul de voluntari americani Mozart a antrenat soldați ucraineni, de când Rusia a invadat Ucraina, pentru a-i pregăti să facă față forțelor ruse.

Activitatea celor care au vrut să fie rivalii mercenarilor ruși din Wagner, ai „bucătarului lui Putin“, se încheie însă în urma unor acuzații grele, scrie The New York Times. Grupul Mozart antrena soldați ucraineni și evacua locuitorii din prima linie până la epuizarea banilor. Prăbușirea sa pune în lumină problemele cu care se confruntă astfel de grupuri.

Andrew Milburn, un fost colonel în marina americană și lider al Grupului Mozart, se afla într-o sală de ședințe răcoroasă de la etajul doi al unui bloc de apartamente din Kiev, când a anunțat vestea proastă. În fața lui stăteau o jumătate de duzină de bărbați care călătoriseră singuri în Ucraina pentru a lucra pentru el. "Grupul Mozart a murit", i-a anunţat Milburn pe camarazii săi de luptă. "Sunt dezgustat", a adăugat el citat de New York Times.

Acuzații privind nereguli financiare și consum de alcool

Grupul Mozart, una dintre cele mai proeminente organizații militare private americane din Ucraina, s-a prăbușit sub un nor de acuzații, de la nereguli financiare până la erori de judecată și consum de alcool. Activitatea sa oferă o fereastră revelatoare asupra grupurilor de voluntari străini care s-au adunat în Ucraina cu intenții nobile, dar s-au prăbușit sub stresul gestionării unei afaceri complicate într-o zonă de război.

„Am văzut asta de multe ori”, a spus unul dintre antrenorii veterani ai grupului Mozart, care, la fel ca mulți alții, a vorbit doar sub anonimat, îngrijorat că rușii l-ar putea viza. „Trebuie să conduci aceste grupuri ca pe o afacere. Noi nu am făcut asta.”

Sute, dacă nu mii de veterani și voluntari străini au trecut prin Ucraina. Mulți dintre ei, precum Milburn și grupul său, sunt bărbați care și-au petrecut viața încercând să lucreze împreună într-un mediu foarte periculos, fără multă organizare sau reguli.

Problemele au apărut când banii au început să se epuizeze

Grupul Mozart a prosperat la început, antrenând trupe ucrainene, salvând civili din prima linie și strângând donații de peste un milion de dolari pentru a finanța totul. Dar apoi banii au început să se epuizeze.

După ce luni de zile s-a străduit fie unit, Mozart a fost afectat de dezertări, lupte interne, o spargere la sediul biroului său și un proces intentat de directorul financiar al companiei, Andrew Bain, pentru a solicita înlăturarea lui Milburn.

Procesul, intentat în Wyoming, unde Mozart este înregistrat ca societate cu răspundere limitată, este o litanie de acuzații mărunte și grave, acuzându-l pe Milburn, printre altele, că a făcut comentarii scandaloase despre conducerea Ucrainei în timp ce era „în stare de ebrietate semnificativă”, „deturnarea fondurilor companiei” și alte abateri financiare.

Deşi cel acuzat a recunoscut că a consumat alcool şi a făcut afirmaţii nepotrivite, a respins totuşi acuzaţiile de nereguli financiare, pe care le-a calificat drept "ridicole".

Când Milburn a venit în Ucraina la începutul lunii martie, anul trecut, forțele ruse erau în suburbiile capitalei Kiev, iar Ucraina ducea mii de soldați fără experiență pe front.

Atunci, printr-un prieten comun, Milburn, 59 de ani, l-a cunoscut pe Bain, 58 de ani. Tot fost colonel de marină, Bain lucra de mai bine de 30 de ani în media și marketing în Ucraina. „Cei doi Andy”, așa cum în numeau angajații Mozart, împărtășeau viziunea de a face tot ce le stă în putință pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul.

Milburn, a cărui carieră a însemnat participarea la războaiele Americii din ultimele trei decenii, din Somalia până în Irak, avea atât experiența de luptă, cât și contacte. Îi consideră prieteni pe grei precum Bing West și fostul secretar al apărării, generalul James Mattis.

Bain avea organizația. De opt ani, de când Rusia a invadat estul Ucrainei în 2014, el conducea Fondul pentru Libertatea Ucrainei, o organizație de caritate pe care a înființat-o și care a transformat donațiile în echipamente de care avea nevoie cu disperare armata ucraineană.

Cei doi au fondat Mozart, numele fiind un răspuns obscen la forța mercenară rusă care folosește numele unui alt compozitor celebru, Grupul Wagner.

Dar aveau stiluri foarte diferite. Milburn este gregar, confortabil în lumina reflectoarelor, un temperament fierbinte. Bain este mai rezervat și mai cerebral.

De la început, au fost tensiuni. „Timp de 30 de minute este cel mai fermecător om din lume”, a spus Bain despre Milburn.

Ceartă între cei doi acționari

Cu armata ucraineană disperată după orice sprijin occidental pe care l-ar putea obține, Mozart s-a extins rapid de la o mână de veterinari la peste 50 de angajați dintr-o duzină de țări. Cele două specializări ale grupului: scoaterea civililor prinși pe linia frontului, ceea ce era o muncă extrem de periculoasă și pregătirea militară a recruților ucraineni.

Pe măsură ce timpul a trecut, mai multe unități militare ucrainene au cerut grupului Mozart stadii de pregătire. Dar ucrainenii nu au putut plăti pentru asta, lăsând Mozart să se bazeze pe un mic grup de donatori stabili, inclusiv un grup de finanțatori de pe Coasta de Est și un magnat din Texas.

Mai mulți angajați au spus că modul în care banii au intrat în organizație, care a fost supravegheat de Bain, a fost opac. În plus, oamenii pe care Mozart i-a angajat nu erau cel mai ușor de gestionat. Mulți erau veterani au recunoscut că se luptă cu sindrom post traumatic PTSD și că au băut în exces. Când nu lucrau petreceau timpul în cluburile de striptease, baruri și întâlnirile online în Kiev.

În septembrie, Mozart a pierdut un flux important de finanțare când o organizație de caritate numită Allied Extract a decis să folosească echipe ucrainene mai puțin costisitoare pentru a salva civilii. În noiembrie, Mozart nu mai avea bani așa încât Milburn, Bain și Wetterauer au renunțat la salariile lor de câteva sute de dolari pe zi.

Au început disensiunile între Bain, care deținea 51 la sută din companie și Milburn, care deținea celelalte 49 la sută. De îndată ce Bain i-a intentat proces lui Milburn pe 10 ianuarie, a explodat o bătălie internă pe rețelele de socializare. Bain și-a publicat acuzațiile pe pagina de Facebook a Mozart, pe care o controlează, iar Milburn a respins comentariile pe pagina de LinkedIn a Mozart, pe care o controlează.

Milburn a închiriat un nou birou în Kiev și spune că este hotărât să reînvie operațiunea. „Visez să mă întorc în Donbas”, a spus el. „Când ești acolo și ești speriat, totul se micșorează. Nu te gândești la bani. Nu te gândești la reputația ta”. Dar nu se va întoarce pe front prea curând. Caută noi afaceri, cum ar fi cursuri de pregătire pentru medii ostile, scrie e-mailuri donatorilor și vorbește cu avocații săi, scrie NYT.

