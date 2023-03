Rușii se tem de contraofensiva ucraineană în zona Bahmut. Soldații neînarmați sunt trimiși spre pozițiile ucrainene

Imaginile geolocalizate publicate în weekend indică faptul că forțele ucrainene au efectuat un contraatac cu succes la sud-vest de Ivanivske (6 km vest de Bahmut) și au împins forțele ruse mai departe de autostrada T0504 din zonă.

Surse ruse care au prezentat o coloană de vehicule blindate ucrainene de-a lungul autostrăzii T0504 la sud-vest de Kostiantinivka (22 km sud-vest de Bahmut) susțin că forțele ucrainene se pregătesc să lanseze operațiuni contraofensive la sud-vest de Bakhmut. Un important blogger rus a susținut că forțele ucrainene sunt în prezent capabile să-și intensifice contraatacurile pentru a stabiliza linia frontului în jurul orașului Bahmut.

Discuțiile din ce în ce mai dese ale oficialităților și bloggerilor ruși despre o contraofensivă ucraineană iminentă în zona Bahmut sugerează că sursele ruse sunt din ce în ce mai nesigure cu privire la capacitatea armatei ruse de a menține inițiativa în jurul orașului. Oficialii militari ucraineni continuă să indice că pierderile masive ale Rusiei în zona Vuhledar degradează grav capacitatea ofensivă rusă în regiunea Donețk.

Statul Major ucrainean a remarcat că rușii se grăbesc să trimită întăriri la Vuhledar și au creat un detașament „Storm” în cadrul Brigăzii 37 Independente de Infanterie Motorizată care, probabil, va dislocată în zona Vuhledar pe 24 martie. Reconstituirea ad-hoc a unităților existente pentru desfășurare la Vuhledar, precum și crearea aparentă a formațiunilor speciale de eșalon de subbrigadă, sugerează că, în prezent capacitățile de luptă ale Rusiei din vestul regiunii Donețk sunt foarte limitate.

Soldații ruși neînarmați, trimiși spre pozițiile ucrainene

Rușii folosesc unități de blocare la Bahmut, au declarat comandanții ucraineni pentru NYT. Acestea au în componență soldați a căror sarcină ar fi să sape tranșee și să care muniție.

Forțele rusești trimit soldați neînarmați spre pozițiile ucrainene, adesea sub foc, doar pentru a săpa tranșee sau transporta muniție pe fondul eforturilor necruțătoare ale Rusiei de a captura Bahmut, au relatat soldați ucraineni pentru The New York Times, preluat de Insider.

Ofițerul de presă al Brigăzii a treia de asalt a Ucrainei, care a petrecut ultimele trei luni în Bahmut, a declarat publicației americane că unitatea sa a presupus că unii dintre luptători ar putea fi sub efectul drogurilor, nedumerit fiind că aceștia s-ar îndrepta cu atâta larghețe spre moarte. Ucrainenii au speculat anterior că soldații ruși ar putea lua droguri, deși nu există nicio dovadă în acest sens. Dar este posibil ca soldații să nu aibă, de fapt, de ales.

Rusia folosește ceea ce comandanții ucraineni au descris pentru Times ca fiind unități de blocare în care soldații, unii dintre ei neînarmați, înaintează, deși se află în bătaia focului inamic. Iaroslav, un soldat ucrainean care conduce o unitate de drone, a declarat pentru Times că bărbații riscă să fie executați sau încarcerați dacă încearcă să se întoarcă. (Soldații ucraineni intervievați de Times au fost identificați doar după prenume sau porecle militare). În imaginile filmate cu drona arătate ziarului, un soldat rus singur și neînarmat poate fi văzut privind în urmă pentru câteva clipe înainte de a-și continua drumul spre pozițiile din care trăgeau ucrainenii. „Vedeți? Nu poartă o armă”, a declarat Iaroslav pentru Times. „Este un săpător”.

Totodată, comandanții ucraineni au auzit ordine împotriva dezertării în convorbiri telefonice interceptate sau le-au putut citi pe un document descoperit în buzunarul unui soldat mort.

Alte strategii rusești văzute pe front au inclus trimiterea condamnaților recrutați de Grupul Wagner, organizația paramilitară condusă de „bucătarul lui Putin” Evgheni Prigojin, să ia cu asalt pozițiile ucrainene pentru a atrage focul și a le dezvălui astfel poziția.

„Voi fi sincer. Este genială. O tactică crudă, imorală, dar eficientă. A funcționat. Și încă funcționează în Bahmut", a declarat un soldat pentru BBC.

Iaroslav a declarat pentru Times că majoritatea soldaților ruși din Bahmut au pregătire redusă, dar în schimb au eficiență sporită în a se târî și a se ascunde în subteran.

„Pur și simplu se târăsc”, a declarat el pentru Times. „Chiar și atunci când gloanțele zboară la un metru deasupra capetelor lor, ei nu vor face altceva decât să se târască".

Trimiși să lupte contra tancurilor doar cu puști

Mai mulți soldați ruși s-au plâns că luptă împotriva ucrainenilor doar cu puști de asalt, în regiunea Avdiivka. Brigada a fost măcelărită, dar a trebuit să atace din nou, la ordinul comandanților ruși. Soldații cer intervenția președintelui rus.

O înregistrare video postată pe social-media arată un grup de soldați ruși cu fețele acoperite. Ei stau în spatele unui camarad care susține că sunt nevoiți să lupte fără arme și fără pregătire împotriva trupelor ucrainene care sunt mult mai pregătite și au un echipament militar bun.

Potrivit înregistrării, soldatul se adresează președintelui rus Vladimir Putin și spune că au suferit pierderi masive, 70% din personalul unității murind pe front. În plus, se precizează că aceștia fac parte din Brigada 138 și au fost mobilizați din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad și că luptă alături de Brigada 200 în regiunea Donețk. Rușii îi cer lui Putin să intervină altfel ei vor fi măcelăriți, deoarece sunt trimiși să lupte fără echipament și pregătirea necesară.

Potrivit sursei citate, soldații ar fi amenințați cu moartea dacă nu ascultă ordinele date. Unii dintre ei sunt bolnavi și susțin că vor respecta ordinele doar dacă nu vor fi nevoiți să își asume riscuri.

