Guvernul rus a blocat duminică accesul la un site ucrainean pentru soldații ruși care doresc să se predea. Site-ul „Vreau să trăiesc” a primit 2.000 de cereri de predare, potrivit Kyiv Independent.

Din 4 octombrie, un site numit „Vreau să trăiesc” a primit peste 2.000 de solicitări de la membri ai armatei ruse de a-și abandona posturile și de a se preda voluntar forțelor ucrainene, a informat Kyiv Independent.

Site-ul administrat de statul ucrainean promite să respecte convenția de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război și oferă militarilor ruși care se predau trei mese pe zi, asistență juridică și asistență medicală dacă solicită predarea prin intermediul acestuia sau al liniei telefonice afiliate.

Linia telefonică a fost anunțată pentru prima dată pe 19 septembrie de Ministerul Apărării al Ucrainei, cu doar două zile înainte ca președintele rus Vladimir Putin să anunțe mobilizarea a 300.000 de rezerviști militari – dintre care mulți au fost recrutați – pe câmpul de luptă.

Mai multe videpclipuri postate pe rețelele sociale dezvăluie moralul scăzut al forțelor ruse. Mai mult, câțiva recruți ruși mobilizați ca urmare a decretului dat de Vladimir Putin Ucrainei au apelat o linie telefonică specială pentru a verifica cum să se prede în siguranță înainte de a fi chemați în prima linie, a declarat Andrii Iusov, purtătorul de cuvânt în Ministerul ucrainean al Apărării, relatează Daily Mail.

Ads

Duminică, The Roskomsvoboda Project, o organizație neguvernamentală rusă anti-cenzură, a raportat că accesul la site a fost blocat sub autoritatea Procuraturii Generale din Rusia.

„Proiectul a fost blocat de două ori... Prima dată a fost printr-o „mască” când accesul la toate domeniile și subdomeniile a fost restricționat, a doua a fost doar site-ul web”, a declarat ziarul rus Kommersant pentru Proiectul Roskomsvoboda despre site-ul blocat.

Un tânăr de 26 de ani a fost primul mobilizat rus în baza decretului din data de 21 septembrie care s-a predat autorităților ucrainene.

Mihail Kulikov, un tânăr din orașul Orsk, regiunea Orenburg, a decis să nu lupte în războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei și să se predea autorităților ucrainene în cadrul proiectului „Vreau să trăiesc”.

Potrivit autorităților ucrainene, Mihail Kulikov a fost trimis la război în doar cinci zile de la primirea citației de încorporare.

⚡️26 летний россиянин Михаил Куликов с Орска был отправлен на фронт в Украину через пять дней после повестки. Попал в 15 отдельную мотострелковую бригаду, вч 90600, принимал участие в боях за Ольговку. Но еще в России Алексей позвонил на горячую линию проекта «Хочу жить». pic.twitter.com/eSvxwE3AX3 — Elis злая, потому что война (@by_rusohka) October 4, 2022

Ads

„Înainte de a merge la controlul medical, am căutat pe Google cum pot să mă predau pentru a nu fi ucis. Am găsit pe Telegram canalul >, care este un program de stat al Ucrainei. Am găsit un număr de telefon acolo, am sunat și mi-au explicat ce să fac și cum anume, unde să mă duc și ce să spun ca să nu fiu ucis”, a declarat tânărul, potrivit Zn.ua.

Proiectul „Vreau să trăiesc” a fost creat special pentru a comunica cu soldații ruși și acei cetățeni care au fost mobilizați în teritoriile ucrainene ocupate. Oksana este un dispecer. Ea este persoana care are primul contact cu apelanții. Potrivit ei, majoritatea rușilor care au contactat centrul de apeluri sunt interesați de detaliile procedurii de predare.

„Există un bot special de chat în canalul de Telegram și, pentru ca procedura de predare să fie în siguranță, trebuie să introduceți anumite informații acolo.”, explică tânăra.

„Ucraina garantează punerea în aplicare a tuturor Convențiilor de la Geneva, și anume trei mese pe zi, îngrijire medicală și comunicare cu rudele. Dacă un soldat rus capturat nu dorește să se întoarcă în patria sa, atunci Ucraina va lua în considerare posibilitatea șederii sale pe teritoriul Ucrainei”, spune Vitali Matvienko, purtătorul de cuvânt al proiectului „Vreau să trăiesc”.

Ads

Odată cu anunțul mobilizării în Rusia, răspunderea penală pentru predare voluntară a fost înăsprită. Cei care au făcut acest lucru riscă până la zece ani de închisoare. În proiectul ucrainean, ei spun că acest lucru oprește mulți ruși mobilizați să sune și să ceară să se predea.

„Tot personalul militar care s-a predat în mod voluntar va fi înregistrat de Ucraina ca prizonier. În mai puțin de o lună, am primit apeluri de la peste 2.000 de militari ruși și rudele lor”, spune Vitali Matvienko. Potrivit acestuia, rușii care doresc să se predea au același motive: le este frică să moară sau, în principiu, nu susțin războiul împotriva Ucrainei.

Apelarea la centrul „Vreau să trăiesc” se numește pre-predare. Dar pentru a o face cu adevărat, soldatul rus mai trebuie să intre în zona de război. Când un potențial prizonier de război se află pe teritoriul Ucrainei, acesta va fi contactat, spun angajații proiectului, și i se va spune cum să treacă de prima linie și să fie capturat.

„Zerkalo Nedeli” notează că solicitările de predare la „linia fierbinte” operată de autoritățile ucrainene au crescut după instituirea mobilizării parțiale în Rusia.

Ads

Într-un apel adresat pe 25 septembrie, Volodimir Zelenski i-a încurajat din nou pe ruși să se predea. Președintele ucrainean le-a promis trei lucruri, și anume că vor fi tratați civilizat, conform convențiilor internaționale, că nimeni nu le va cunoaște circumstanțele predării și o modalitate de ședere în Ucraina în caz că le-ar fi frică să se reîntoarcă în Rusia.

Armata ucraineană a distribuit soldaților ruși din Herson carduri cu ajutorul cărora se pot preda și se pot întoarce apoi în siguranță în țara lor.

Pe fața cardului este scris mesajul: ”Biletul tău către o viață liniștită. Arată acest card unui soldat ucrainean. Îți va salva viața și te va ajuta să te întorci acasă”.

Pe verso se află un QR Code, o adresă de chat Telegram și un număr de telefon unde soldații ruși pot suna pentru a primi mai multe detalii.

Ads