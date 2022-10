Trupele ucrainene, pe punctul de a cuceri un oraș-cheie dintr-o regiune anexată ilegal de Putin. 5000 de soldați ruși prinși în ”buzunarul” Liman

Forțele ucrainene au încercuit trupele ruse în orașul Liman, în estul țării, într-o operațiune care este încă în desfășurare, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, potrivit Reuters.

Peste 5.000 de militari ruşi sunt încercuiţi de forţele ucrainene în oraşul Liman, din regiunea ucraineană separatistă Doneţk, a dat spus sâmbătă şeful administraţiei militare regionale din Lugansk, Serghei Haidai.

„Soldaţii ruşi cu baza în Liman s-au adresat superiorilor lor cu cererea de a se retrage, dar solicitarea a fost respinsă. Peste 5.000 de militari ruşi sunt încercuiţi”, a spus oficialul ucrainean într-un mesaj publicat pe Telegram şi preluat de agenţia Ukrinform.

Haidai a adăugat că trupele ruse „încearcă să-şi croiască drum sau să se predea” şi a subliniat că aproape toate rutele de retragere sau de aprovizionare cu muniţie sunt blocate.

Stela at the entrance to #Liman. pic.twitter.com/QkmWdwpd6m