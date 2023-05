Soldații ucraineni folosesc o consolă de jocuri video pentru a trage cu o mitralieră

Fotografiile postate de postul de știri ucrainean TPO Media au arătat soldați ucraineni care operează de la distanță o mitralieră folosind ceea ce pare a fi un Steam Deck - o consolă de jocuri video portabilă dezvoltată de compania Valve și lansată anul trecut.

Consola era folosită pentru a controla platforma de arme „Sabre”, a informat TPO Media. Sabre a fost creat ca rezultat al unui efort de crowdfunding de succes lansat în 2014, când Rusia a invadat Crimeea, potrivit Vice. Dispozitivul de gaming este folosit pentru monitorizarea și controlul armei, de la o distanță de până la 500 de metri.

Sistemul, numit „Sabre“ este descris ca un dispozitiv automat care pot fi instalat în poziții staționare sau pe vehicule.

This automatic turret is the best use of Steam Deck I've seen so far 🕹️ pic.twitter.com/J727aDbBPn