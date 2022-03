Republica Moldova și Ucraina au susținut un test de independență energetică în ziua invaziei ruse și s-au deconectat de la sistemele de electricitate din Rusia și Belarus.

Testul ar fi trebuit să dureze trei zile, dar dorința celor două țări este să devină o situație permanentă și Uniunea Europeană să le permită să se alăture rețelei sincronizate a Europei continentale, potrivit Politico.

Testul fusese programat anterior, iar faptul că a avut loc chiar în ziua în care trupele ruse au intrat în Ucraina a fost o coincidență. Ulterior, ministrul ucrainean al energiei, Herman Galușcenko, a prelungit testul până pe 6 martie.

Acesta încearcă să obțină de la UE permisiunea de a se sincroniza imediat cu Rețeaua europeană a operatorilor sistemului de distribuție a electricității (ENTSO-E).

„În ciuda agresiunii militare din partea Rusiei, a atacurilor cu rachete, a atacurilor asupra infrastructurii critice, sistemul de energie al Ucrainei, care funcționează autonom, și-a dovedit fiabilitatea și securitatea furnizării de energie electrică a consumatorilor”, a declarat Galușcenko luni.

„Am dovedit seriozitatea intențiilor noastre de a ne integra în sistemul european, chiar și în această perioadă dificilă de război. Fac un apel către partenerii noștri europeni să sincronizeze sistemul energetic al Ucrainei cu ENTSO-E cât mai curând posibil.

Avem nevoie de sprijinul și solidaritatea voastră cu poporul ucrainean mai mult ca niciodată!”, a adăugat ministrul ucrainean.

⚡️🤝⚡️Regional energy cooperation is ever more important

This week Director @Artur_Lorkowski discussed integration of #Ukraine #Moldova & #WB6 into the European electricity market with @ENTSO_E leadership

🔗https://t.co/MmikejCkAN#CleanEnergyPackage #Electricity #NetworkCodes pic.twitter.com/A0Be9cInp8