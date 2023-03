Un an de la prima bătălie câștigată de ucraineni împotriva rușilor. Momentul coincide cu vizita istorică a premierului Japoniei

Preşedintele Volodimir Zelenski a vorbit în discursul de marţi seara despre vizita premierului nipon la Kiev şi a subliniat că aceasta este cu atât mai semnificativă cu cât a intervenit exact în ziua în care Ucraina marca un an de la prima victorie împotriva forţelor de ocupaţie ruse, iar Japonia, care deţine preşedinţia G7, doreşte să ajute şi să mobilizeze lumea pentru a proteja „ordinea internaţională” existentă.

„Astăzi, oaspetele ţării noastre, prim-ministrul Japoniei, Kishida, şi-a început vizita în Ucraina cu o vizită la Bucea. Pentru a onora memoria tuturor celor ale căror vieţi au fost luate de teroarea rusă. Domnul Kishida a vizitat Zidul Amintirii din Kiev, de lângă Catedrala Sfântul Mihail, şi i-a onorat pe luptătorii noştri care au murit pentru Ucraina. Şi este foarte important atunci când liderii globali dau dovadă de curaj vizitând Ucraina, în ciuda tuturor riscurilor, şi arată respect - respect pentru poporul nostru care luptă nu numai pentru ţara sa, pentru independenţa Ucrainei, ci şi pentru păstrarea şi funcţionarea regulilor civilizaţiei şi a vieţii civilizate în lume”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida honors fallen defenders of Ukraine by laying flowers at the Memory Wall of the Fallen near the Mykhailo Golden-Domed Monastery in Kyiv during his visit to Ukraine on March 21.

