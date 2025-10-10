Ucraineancă prinsă încercând să treacă granița în România cu aproape 1 milion de dolari. Unde ascunsese banii VIDEO

Ucraineancă prinsă încercând să treacă granița în România cu aproape 1 milion de dolari FOTO Serviciul Statistic de Stat al Ucrainei

O femeie din Ucraina a încercat să treacă graniţa în România, pe la punctul de control internațional „Porubne-Siret”, dar a fost oprită de vameşi pentru un control. Aceștia au descoperit că ucraineanca avea asupra ei aproape un milion de dolari, a anunțat Serviciul Grănicerilor de Stat din Ucraina.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, joi, 9 octombrie, un cetățean ucrainean, născut în 1990, a ajuns cu autoturismul la punctul de control internațional „Porubne”. Acesta se îndrepta spre România.

Grănicerii aveau informații operative despre o posibilă mișcare ilegală de valută, astfel încât mașina a fost trasă pe dreapta și trimisă la un control amănunțit.

În timpul inspecției, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și ofițeri vamali a descoperit o ascunzătoare special amenajată în compartimentul motorului. Aceasta conținea 38 de pachete și 7 teancuri cu bani nedeclarați.

Valuta totală confiscată, la cursul de schimb al Băncii Naționale a Ucrainei, este de 40 de milioane 160 de mii de grivne (964.352 dolari). De asemenea, a fost confiscat un autoturism Mercedes E 55 AMG, a cărui valoare a fost estimată la 1 milion 200 de mii de grivne.

În urma acestui fapt, polițiștii de frontieră ai detașamentului Cernăuți au transmis un mesaj departamentului teritorial al Biroului de Securitate Economică al regiunii despre detectarea unor indicii ale unei infracțiuni.

Femeia se află acum sub anchetă, iar la finalul acesteia i se va stabili şi pedeapsa.

