Aproximativ 400 de locuitori din Hostomel, regiunea Kiev, sunt daţi dispăruţi, a declarat şeful administraţiei militare locale, Taras Dumenko.

El a spus că autorităţile inspectează în prezent subsolurile din zonă, conform Kyiv Independent.

Potrivit acestuia, multe persoane din Hostomel au fost găsite la Bucea, semn că forţele ruse mută oameni.

Dumenko crede că trupele ruse sunt mai atente la acoperirea urmelor după ce se îndepărtează de linia frontului.

⚡️Over 400 people missing from Hostomel in Kyiv Oblast.

Head of Hostomel Military Administration Taras Dumenko told Hromadske radio that many identified as missing or killed have yet to be found, but that some residents were found in Bucha, a sign Russian forces moved people.