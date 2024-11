Un videoclip cu o pisică în timp ce iese din buzunarul unui soldat ucrainean a devenit viral pe Reddit. Internauții au fost înduioșați de momentul simpatic. De-a lungul timpului, atât felinele, cât și câinii au apărut în numeroase poze și filmulețe alături de armata din Ucraina, iar unii au fost chiar decorați pentru munca lor pe câmpul de război.

Un pui de pisică a devenit viral pe Reddit, după ce a fost numit ”arma secretă a Ucrainei”. Unii s-au arătat înduioșați de postare, în timp ce alții au scris că este vorba ”din nou temuta propagandă ucraineană!”.

”Pisica a stăpânit tacticile de gherilă”, a scris cineva.

Nu este pentru prima dată când pisicile sunt imortalizate pe frontul de luptă din Ucraina. Pe rețelele de socializa au fost postate de-a lungul timpului numeroase postări în care felinele și câinii îi ajută pe soldați să depășească momentele grele, dar și să scape de șoareci. De multe ori, animalele sunt abandonate și sunt extrem de speriate de bombardamente, așadar caută un adăpost.

🐈 Cat battalion. Even Ukrainian cats are against Putin. #StandUpForUkraine #Ukraine #StopPutinNOW pic.twitter.com/eM8dkVVcpf