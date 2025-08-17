Zelenski vrea discuții teritoriale „doar” între Ucraina, Rusia și SUA: „Pot începe acolo unde se află linia frontului acum”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 17 august, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice ”doar” pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite.

”Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe acolo unde se află linia frontului acum. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuţii […] Rusia încă nu are succes în regiunea Doneţk. Putin nu a reuşit să o cucerească în 12 ani, iar Constituţia Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

”Deoarece problema teritorială este atât de importantă, ea trebuie discutată doar de liderii Ucrainei şi Rusiei şi într-un format trilateral Ucraina–Statele Unite–Rusia. Până acum, Rusia nu dă niciun semn că ar accepta o astfel de întâlnire, iar dacă refuză, atunci trebuie urmate noi sancţiuni”, a adăugat liderul ucrainean.

