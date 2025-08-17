Zelenski vrea discuții teritoriale „doar” între Ucraina, Rusia și SUA: „Pot începe acolo unde se află linia frontului acum”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 17:15
713 citiri
Zelenski vrea discuții teritoriale „doar” între Ucraina, Rusia și SUA: „Pot începe acolo unde se află linia frontului acum”
Volodimir Zelenski Foto: Hepta

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 17 august, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice ”doar” pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite.

”Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe acolo unde se află linia frontului acum. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuţii […] Rusia încă nu are succes în regiunea Doneţk. Putin nu a reuşit să o cucerească în 12 ani, iar Constituţia Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

”Deoarece problema teritorială este atât de importantă, ea trebuie discutată doar de liderii Ucrainei şi Rusiei şi într-un format trilateral UcrainaStatele Unite–Rusia. Până acum, Rusia nu dă niciun semn că ar accepta o astfel de întâlnire, iar dacă refuză, atunci trebuie urmate noi sancţiuni”, a adăugat liderul ucrainean.

Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
În cadrul întâlnirii din Alaska, Vladimir Putin i-a prezentat lui Donald Trump „oferta de pace” pentru Ucraina. Liderul rus are mai multe pretenții, nu doar teritoriale. Potrivit unor...
Trupele lui Zelenski înaintează: „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul”
Trupele lui Zelenski înaintează: „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul”
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite și Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în...
#Ucraina, #Volodimir Zelenski, #SUA, #Rusia , #Razboi Ucraina
