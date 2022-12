Zelenski a vorbit la telefon cu Biden, Macron și Erdogan. Ce le-a transmis președintele Ucrainei celor trei lideri

Preşedintele Volodimir Zelenski le-a spus duminică seara ucrainenilor că urmează o săptămână foarte importantă pentru Ucraina şi de aceea a avut în cursul zilei convorbiri telefonice cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi cu cel al Turciei, Recep Erdogan, urmând ca mai târziu în cursul serii să vorbească şi cu şeful Casei Albe, Joe Biden.

„Am vorbit astăzi cu preşedintele Macron. A fost o conversaţie destul de lungă - mai mult de o oră - şi una foarte semnificativă. Apărare, energie, economie, diplomaţie... Ne coordonăm paşii, ne pregătim pentru punerea în aplicare a formulei noastre de pace - domnul preşedinte Macron o susţine, iar acest lucru este foarte important pentru noi”, a spus Volodimir Zelenski în mesajul video pe care îl transmite către ucraineni în fiecare seară.

„Astăzi am vorbit, de asemenea, cu preşedintele Turciei, Erdoğan. Ca întotdeauna, o conversaţie foarte la obiect. Despre ceva care este important nu numai pentru Ucraina şi Turcia, ci este cu adevărat de importanţă globală. Am discutat despre posibilităţile de extindere a coridorului nostru pentru export pe Marea Neagră. I-am mulţumit pentru susţinerea iniţiativei noastre umanitare "Cereale din Ucraina". Am convenit asupra unor măsuri comune importante pentru viitorul apropiat”, a spus Zelenski, fără a da alte detalii.

Ceva mai devreme, Erdogan a vorbit la telefon şi cu Vladimir Putin, iar comunicatul Ankarei pe această temă menţiona posibilitatea ca pe rutele de transport pentru cereale ucrainene convenite pe Marea Neagră să fie transportate eventual şi alte bunuri esenţiale.

Discuția dintre Zelenski și Biden

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat la telefon cu liderul de la Casa Albă, Joe Biden. Liderul ucrainean i-a cerut lui Biden să facă tot ce se poate pentru a ajuta la protejarea populaţiei civile a Ucrainei şi a infrastructurii critice, informează president.gov.ua.

“Şeful statului şi-a exprimat recunoştinţa faţă de omologul american pentru un alt pachet de ajutor pentru apărare anunţat vinerea trecută, precum şi pentru sprijinirea consecventă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, pentru leadership în consolidarea eforturilor internaţionale de contracarare a agresiunii ruse”, se arată pe site-ul preşedinţiei ucrainene.

Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina doreşte să obţină pacea şi a atras atenţia asupra importanţei consolidării eforturilor internaţionale pentru atingerea acestui obiectiv. În acest scop, în timpul summitului G-20, preşedintele Ucrainei a prezentat Formula pentru pace, care prevede 10 paşi de importanţă critică, a căror implementare va face posibilă oprirea războiului. Zelenski a subliniat viziunea părţii ucrainene cu privire la continuarea lucrărilor în această direcţie importantă şi a prezentat iniţiativa unui Summit Global pentru Pace.

Zelenski şi-a exprimat recunoştinţa pentru asistenţa financiară şi pentru apărare fără precedent oferite de Statele Unite Ucrainei.” Ajută nu numai la succesul pe câmpul de luptă, ci şi la menţinerea stabilităţii economiei naţiunii noastre.

Şeful statului a informat despre consecinţele terorii rachetelor ruseşti, care au dus la distrugerea a aproximativ 50% din infrastructura energetică ucraineană. În acest sens, Volodimir Zelenski a lăudat ajutorul alocat de Statele Unite pentru reconstrucţia sistemului energetic al Ucrainei. El şi-a exprimat speranţa aprofundării cooperării în acest domeniu”, adaugă president.gov.ua.

Preşedintele Ucrainei a subliniat, de asemenea, importanţa unei apărări aeriene capabile. Volodimir Zelenski i-a cerut preşedintelui Biden să facă tot ce se poate pentru a ajuta la protejarea populaţiei civile a Ucrainei şi a infrastructurii critice. Acest lucru este deosebit de important acum, când perioada de iarnă a început în Ucraina.

Preşedintele Ucrainei i-a mulţumit liderului SUA pentru că şi-a confirmat disponibilitatea de a sprijini Ucraina atâta timp cât este necesar, precum şi pentru angajamentul clar şi consecvent al Statelor Unite faţă de principiul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului nostru în cadrul graniţelor recunoscute internaţional, menţionează site-ul preşedinţiei din Ucraina.

