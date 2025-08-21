Pericolul pe care-l riscă Ucraina, prin cedarea de teritorii. Primul general român format la Harvard: „Acesta e cel mai mare risc, în mintea lui Zelenski”

După trei ani și jumătate de la invazia Ucrainei, părțile implicate direct, plus America, respectiv liderii UE, s-au pus la masa negocierilor, pentru încheierea conflictului sângeros. Potrivit presei internaționale, liderul de la Kiev ar urma să admită, de jure, pierderea unor teritorii, controlate de armata rusă, de facto.

Volodimir Zelenski se află într-o situație extrem de complicată. SUA i-a retras sprijinul militar din perioada „Biden”, în timp ce Vladimir Putin își consolidează avantajul. Despre provocările strategice cu care se confruntă președintele ucrainean, Ziare.com a discutat cu Alexandru Grumaz, primul general român format la Harvard (SUA), fost consul al României la Beijing.

Teritoriile pe care le vrea Vladimir Putin și din punct de vedere formal

Pe lângă Crimeea, Vladimir Putin va continua să ceară recunoașterea internațională ca aparținând Rusiei a încă patru teritorii.

„În orice caz, Rusia își dorește Donbasul - Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. La Zaporojie există centrala nucleară, cea mai mare din Europa, care poate asigura estului Ucrainei, ocupat de Rusia, energia electrică necesară. De Herson are nevoie pentru a se duce în Crimeea, pe calea ferată, nu pe acel pod pe care ucrainenii îl pot arunca în aer de fiecare dată. Liniile roșii ale Rusiei sunt foarte clare, la ora actuală. La fel și liniile lui Zelenski”, a explicat Grumaz.

Ads

De asemenea, Donețk și Lugansk, teritoriile asupra cărora Rusia și-a impus cel mai puternic dominația sunt celebrele zone considerate „pro-ruse”, mai ales de Moscova.

Pași mărunți până la pace, între Rusia și Ucraina

În opinia analistului militar, nu se va ajunge la pace, așa cum cere Trump, ci la un armistițiu, dar abia anul viitor.

„Zelenski nu va ceda. În opinia mea, ceea ce vedem acum că se întâmplă se va încheia, probabil, prin 2026, cu un armistițiu de tip Coreea de Nord - Coreea de Sud, atâta tot. Vorbim despre o înghețare a liniei frontului și nimic mai mult. Nu va fi un acord de pace. Va fi o încetare a focului, cu reluări sporadice, pentru că Rusia va continua să preseze, să ocupe întreg teritoriul. Nu contează că Putin nu va mai fi, contează că indiferent ce lider va fi la Kremlin va dori același lucru”, a mai transmis Grumaz.

Ads

Un aspect important de remarcat este, totuși, faptul că Odesa a rămas sub administrarea ucraineană, iar accesul la mare al vecinilor noștri nu a fost blocat și totodată, România nu s-a învecinat cu Rusia.

„Faptul că Rusia nu ocupă Odesa este benefic atât pentru Ucraina, cât și pentru România. Noi nu putem să avem graniță cu Rusia! Totuși, din câte cunosc, acolo există o înțelegere între ruși și chinezi, ca Portul Odesa să rămână ucrainenilor, pentru că și chinezii au interese referitoare la terenurile pe care le-au închiriat de la ucraineni, pentru producțiile agricole de porumb și grâu. Din acest punct de vedere, nu cred că rușii vor ajunge la Odesa și acesta e un lucru foarte bun pentru noi”, a mai punctat diplomatul român.

Situația ingrată în care a ajuns Zelenski, la aproape 4 ani de la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean

Volodimir Zelenski se confruntă cu decizii ce pot avea efecte severe. Pe de o parte, rușii promit, printre altele, că nu vor mai înainta dacă președintele de la Kiev va ceda teritoriile și pe de altă parte, satisfacerea pretențiilor lui Vladimir Putin ar putea genera alte riscuri.

Ads

„Sunt terenurile lui Zelenski (n.r. - de jure). Să facă schimb între terenurile lui? Chestiunea este foarte clară: ne aflăm în fața unei lecții preluate din decizia de la Munchen, din 1938, de a obliga Cehoslovacia să renunțe la Sudeți, deschizând calea pentru o preluare completă a controlului de către naziști. A preda liniile de fortificație masive unui vecin expansionist, hotărât să-ți distrugă statul, tinde să fie o idee proastă, dacă nu chiar catastrofală. În 1938, cedarea Sudeților și a rețelei sale dense de fronturi, păduri, tranșee, a dus la prăbușirea rapidă a capacității Cehoslovaciei de a se apăra împotriva Germaniei naziste”, a punctat Grumaz.

„Acest pericol este cel mai important în mintea lui Zelenski”

Analistul militar a explicat în detaliu ce ar putea însemna pentru Ucraina, pe termen mediu și lung, o capitulare prin cedarea integrală a teritoriilor ocupate în mare parte de armata rusă.

„Nu este vorba doar despre riscul moral de a-l recompensa pe Putin pentru invazia sa la scară largă. În cazul Donbasului, s-ar putea distruge capacitatea de apărare a Ucrainei, la est, de eventuale viitoare atacuri.

Ads

Există în Europa îngrijorarea că această capacitate a Ucrainei de a rezista invaziei Rusiei s-ar putea diminua dacă există cumva o influență și se vor face presiuni asupra lui Zelenski de a preda liniile defensive-cheie, din regiunea sa estică, Donbas. Este clar că acest pericol este cel mai important în mintea lui Zelenski și nu numai a sa, ci și a europenilor. Deci e clar că s-au făcut pași pe linia unui acord de pace, dar foarte subțiri și încă nu s-au depășit liniile roșii nici ale Rusiei, nici ale Ucrainei. Linia defensivă puternic fortificată care mărginește Donbasul este foarte importantă. A muta linia frontului cu aproximativ 80 de km mai la vest înseamnă a obliga Ucraina să construiască noi apărări, pe teren plat și deschis, în orașele vecine Harkov și Dnepropetrovsk, mult mai greu de menținut decât orașele fortificate pe care le controlează acum”, a concluzionat generalul în rezervă Alexandru Grumaz pentru Ziare.com.

Ads