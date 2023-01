Zelenski, după „o discuție telefonică amplă” cu Macron: „Forţele noastre trebuie să păstreze iniţiativa în război”

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi seară că a avut în cursul zilei o discuţie telefonică amplă cu preşedintele francez în urma căreia Ucraina a obţinut întăriri pentru apărarea antiaeriană şi un ajutor în materie de blindate şi de artilerie, însă nu a oferit detalii, sugerând, în schimb, că liderul de la Elysee are unele iniţiative pe plan diplomatic, în timp ce Kievul cere arme mai puternice, cu care să poată lovi mai adânc în spatele liniilor inamice.

„Astăzi am continuat maratonul nostru diplomatic şi avem noi rezultate concrete pentru apărarea noastră, care sunt foarte importante. Astăzi am avut negocieri ample cu preşedintele Franţei, Macron. Am discutat multe subiecte. Îi mulţumesc domnului preşedinte pentru disponibilitatea de a consolida apărarea aeriană a Ucrainei şi de a extinde cooperarea noastră în domeniul blindat. Acest element blindat devine din ce în ce mai important pentru situaţia de pe front. La fel este şi elementul de artilerie. Le mulţumesc personal Franţei şi lui Emmanuel pentru deciziile atât de necesare de a consolida artileria ucraineană”, a spus Volodimir Zelenski în mesajul transmis marţi seara târziu către compatripţi.

Zelenski a subliniat însă că Rusia pregăteşte o nouă ofensivă, în care aruncă toate forţele pe care le poate mobiliza, iar forţele ucrainene au nevoie „să păstreze iniţiativa în război” şi să „prevină” cât mai mult posibil noi atacuri ruse - o aluzie la faptul că Ucraina cere occidentalilor arme mai puternice, cu rază mai mare de acţiune, cu care să poată lovi mai adânc în spatele liniilor inamice.

„Rusia se pregăteşte pentru un nou val de agresiune cu forţele pe care le poate mobiliza. Ocupanţii sporesc deja presiunea în Bahmut, Vuhledar şi în alte direcţii. Şi vor să sporească presiunea la o scară mai mare. Pentru a nu recunoaşte greşeala pe care au făcut-o cu agresiunea, stăpânii Rusiei vor să arunce în luptă mai mulţi oameni şi echipamente. Acest lucru înseamnă că noi toţi, cei din lumea liberă, trebuie să ne intensificăm cooperarea pentru a nu răspunde doar la crimele regulate ale Rusiei - deşi acest lucru se va întâmpla, bineînţeles, va exista un răspuns - ci pentru a preveni cât mai mult posibil noi acţiuni criminale ruseşti”, a arătat Zelenski. „Forţele noastre trebuie să păstreze iniţiativa în război”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus că îi este, de asemenea, recunoscător lui Emmanuel Macron pentru iniţiativele pe care le-a avut în cadrul „coaliţiei anti-război” şi pentru „iniţiativele sale de leadership” în cadrul eforturilor diplomatice pentru implentarea formulei ucrainene de pace.

Într-un comunicat, Palatul Elysee anunţă, la rândul său, că Emmanuel Macron a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, interesându-se despre situaţia din teren şi despre nevoile Ucrainei, cărora Franţa este dispusă să le vină în întâmpinare.

„Preşedintele Zelenski a mulţumit din nou Franţei pentru livrarea de sisteme de apărare antiaeriană şi pentru trimiterea tancurilor de luptă AMX-10 RC”, spune comunicatul francez, care numeşte sistemul AMX-10 RC drept „tanc de luptă”, dar, în fapt, este un blindat de recunoaştere pe care armata franceză a început anul trecut să-l înlocuiască.

„Preşedintele ucrainean a mulţumit, de asemenea, Franţei pentru livrările continue de ajutoare pentru a ajuta Ucraina în timpul iernii, în urma conferinţei internaţionale de sprijin care a avut loc la Paris la 13 decembrie. Cei doi lideri au avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la perspectivele de restabilire a păcii în Europa. Preşedintele Republicii a reafirmat sprijinul său deplin pentru propunerea ucraineană privind un plan de pace în zece puncte şi hotărârea sa de a sprijini această iniţiativă pe scena internaţională”, mai spune comunicatul de la Elysee.

Planul de pace ucrainean prevede retragerea trupelor ruse din toate teritoriile ucrainene, inclusiv din Crimeea.

Volodimir Zelenski le-a mai vorbit, marţi seara, ucrainenilor şi despre discuţiile pe care le-a avut cu preşedintele Finlandei, Sauli Niinisto, care a venit la Kiev.

„Există un nou pachet de sprijin din partea Finlandei, inclusiv sprijin pentru apărare. Există o dorinţă de a consolida sancţiunile împotriva Rusiei şi de a se alătura iniţiativelor noastre diplomatice. Avem o viziune asupra modului în care putem folosi acest an în avantajul ţărilor noastre pentru a coopera în cadrul instituţiilor europene şi euro-atlantice. (...) Astăzi am discutat foarte detaliat punctele din formula noastră de pace - ce se poate face împreună cu Franţa, ce se poate face împreună cu Finlanda. Este foarte important ca leadershipul european în aceste eforturi diplomatice să fie tangibil. Şi astăzi, în special în conversaţia mea cu Emmanuel (Macron), am fost încântat să aud iniţiativele sale de leadership. De asemenea, sunt recunoscător Finlandei pentru viziunea asupra rolului acestei ţări în garantarea securităţii noastre comune în cadrul formulei de pace”, a arătat Zelenski.

„Am auzit astăzi o înţelegere deplină a situaţiei atât în conversaţia cu domnul preşedinte Macron, cât şi în conversaţie cu domnul preşedinte al Finlandei, care a fost astăzi în vizită la Kiev. (...) Adică, astăzi, datorită etapelor franceză şi finlandeză ale maratonului nostru diplomatic, am consolidat semnificativ apărarea Ucrainei. Principalul lucru acum este viteza de punere în aplicare a tot ceea ce am convenit”,a punctat preşedintele ucrainean.

Zelenski a mai anunţat că a semnat un decret prin care acordă capitalei lituaniene Vilnius - care sărbătoreşte 700 de ani de la înfiinţare - distincţia onorifică de "Oraş salvator" în semn de mulţumire pentru tot ceea ce au făcut oraşul şi Lituania în ansamblu pentru a ajuta Ucraina în lupta împotriva „terorii ruseşti”.

„Ucraina va fi întotdeauna recunoscătoare Lituaniei, domnului preşedinte Nausėda, tuturor liderilor lituanieni, tuturor familiilor lituaniene care au perceput agresiunea rusă împotriva Ucrainei ca pe un atac la adresa libertăţii lor. Care ne ajută să ne protejăm viitorul comun într-o Europă liberă şi paşnică”, a încheiat Zelenski.