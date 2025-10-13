Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@siyahsancakx

Volodimir Zelenski nu mai are parte de încrederea conaționalilor săi potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat luni 13 octombrie.

Doar 25% dintre ucraineni cred că președintele ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Acest rezultat contrastează, totuși, cu nivelul relativ ridicat de încredere de care continuă să se bucure în rândul publicului, conform aceluiași sondaj.

Întrebați, 41% dintre respondenți au spus că Zelenski ar trebui să rămână în politică, un sfert dintre ei dorind ca acesta să fie reales.

Între timp, 36% cred că Zelenski ar trebui să părăsească politica după război, iar alți 14% cred chiar că ar trebui să fie urmărit penal, a arătat sondajul.

Conform constituției Ucrainei, următoarele alegeri sunt posibile numai după încheierea legii marțiale, declarată la izbucnirea invaziei la scară largă a Rusiei în 2022. Zelenski a declarat că nu va mai candida pentru realegere după încheierea războiului.

Conform sondajului, ponderea celor care îl susțin pe Zelenski într-o poziție de vârf nu este aceeași cu ratingul său electoral.

„În timpul alegerilor, oamenii aleg între anumiți participanți, astfel încât componența candidaților poate determina decizia pentru cine să voteze”, se arată în sondaj.

Acesta a arătat că 60% dintre ucraineni au în prezent încredere în Zelenski, în timp ce 35% nu.

Sondajul marchează o ușoară creștere a încrederii față de începutul lunilor septembrie și august, când sprijinul pentru Zelenski a scăzut după ce echipa președintelui a încercat să submineze independența principalelor instituții anticorupție.

Printre ucrainenii care nu au încredere în Zelenski, sprijinul pentru continuarea președinției sale după război este minim - doar 3%, respectiv 2%.

Majoritatea din acest grup - 57% - spun că ar trebui să fie acuzat penal, în timp ce 60% dintre cei cu o neîncredere parțială cred că ar trebui să se retragă din politică, potrivit sondajului.

Când Zelenski a venit la putere după alegerile prezidențiale și parlamentare din 2019, 80% dintre ucraineni aveau încredere în el, dar numărul a scăzut la 37% până în februarie 2022. Nivelul de încredere a crescut vertiginos la 90% când a început invazia la scară largă a Rusiei.

Cel mai recent sondaj, realizat între 19 septembrie și 5 octombrie, a folosit un eșantion reprezentativ de 1.008 adulți din toate regiunile Ucrainei, excluzând zonele aflate sub ocupație rusă.

