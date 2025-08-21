Un ucrainean a fost arestat pentru distrugerea gazoductelor Nord Stream 2. Bărbatul prins în Italia ar fi chiar coordonatorul atacului din 2022

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 13:51
Un ucrainean a fost arestat pentru distrugerea gazoductelor Nord Stream 2. Bărbatul prins în Italia ar fi chiar coordonatorul atacului din 2022
Exploziile au făcut Rusia să acuze SUA că ar fi în spatele atacului FOTO captură video.ardmediathek.de

Un cetățean ucrainean, suspectat că a coordonat atacul asupra conductelor Nord Stream în 2022, a fost arestat în Italia, au anunțat procurorii germani. Exploziile, care au avariat infrastructura de transport a gazelor rusești spre Germania, au alimentat tensiunile geopolitice și disputele privind securitatea energetică europeană.

Exploziile au rupt conducta Nord Stream 1, care era principala rută de aprovizionare cu gaze naturale a Rusiei către Germania până când Moscova a întrerupt aprovizionarea la sfârșitul lunii august 2022.

Suspectul, identificat doar ca Serhii K., în conformitate cu regulile germane privind confidențialitatea, a fost arestat peste noapte în provincia Rimini din Italia, au declarat procurorii federali. Aceștia au adăugat că se crede că este unul dintre coordonatorii operațiunii, anunță Associated Press.

Exploziile din 2022

În 26 septembrie 2022, mai multe explozii au avariat conductele construite pentru a transporta gaze naturale rusești către Germania, pe sub Marea Baltică. Pagubele au amplificat tensiunile legate de războiul din Ucraina, pe măsură ce țările europene au încercat să renunțe la sursele de energie rusești, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Kremlin.

De asemenea, au avariat conducta Nord Stream 2, care nu a intrat niciodată în funcțiune deoarece Germania și-a suspendat procesul de certificare cu puțin timp înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, în februarie a acelui an.

Rusia a acuzat SUA că au înscenat exploziile, o acuzație pe care Washingtonul o neagă. Conductele au fost mult timp ținta criticilor din partea SUA și a unora dintre aliații săi, care au avertizat că reprezintă un risc pentru securitatea energetică a Europei prin creșterea dependenței de gazul rusesc.

În 2023, presa germană a relatat că un grup pro-Ucraina a fost implicat în sabotaj. Ucraina a respins sugestiile că ar fi putut ordona atacul, iar oficialii germani au exprimat prudență cu privire la acuzație.

