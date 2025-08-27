Tânără refugiată din Ucraina, ucisă în mod brutal în SUA FOTO/VIDEO

Tânăra a fost înjunghiată mortal de un om al străzii Foto: Captură video YouTube/WSOCTV9

O tânără refugiată din Ucraina a fost înjunghiată mortal într-o gară din Charlotte, Carolina de Nord, de un bărbat fără adăpost cu un trecut violent.

Iryna Zarutska avea doar 23 de ani și plecase din Ucraina din cauza războiului, în căutarea unei vieți mai sigure.

Tragedia a avut loc vineri seara, 22 august, înainte de ora 22:00, în stația de metrou East/West Boulevard din cartierul South End.

Poliția din Charlotte-Mecklenburg a transmis că victima a fost găsită cu multiple răni de cuțit și a murit la fața locului, conform New York Post.

„O pierdere ireparabilă pentru familia ei”

De pe pagina de strângere de fonduri GoFundMe reiese că Iryna „a sosit recent în Statele Unite, căutând siguranță din calea războiului și sperând la un nou început”.

De asemenea, organizatorii campaniei mai spun că „în mod tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme... Aceasta este o pierdere ireparabilă pentru familia ei”.

#BREAKING 🚨🔥 I regret to report that Iryna Zarutska (23, from Ukraine) is no longer with us but this got zero media coverage because it didn't fit the media narrative. DeCarlos Brown, homeless has a long list of crime history with 18 different records. He blames whites,… pic.twitter.com/HK42k5j502 — Frankie™️🦅 (@B7frankH) August 26, 2025

Ce se știe despre agresor

Agresorul, identificat drept Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, a fost găsit la fața locului și transportat la spital cu răni care nu îi puneau viața în pericol. După asta, el a fost arestat și acuzat de crimă de gradul întâi.

Potrivit documentelor judiciare, Brown are un istoric infracțional care începe din anul 2011, el fiind arestat pentru furt calificat, jaf armat și amenințări. El a executat 5 ani de închisoare pentru jaf armat și era cunoscut ca fiind fără adăpost.

Apeluri bizare la 911

Potrivit presei locale, bărbatul era investigat și pentru folosirea abuzivă a sistemului de urgență 911. El susținea că cineva i-ar fi introdus un material „artificial” în corp care îi controla mersul, vorbitul și mâncatul.

„Le-a cerut polițiștilor să investigheze acest material artificial care se afla în corpul său”, reiese dintr-un comunicat al poliției.

Polițiștii i-au spus atunci că ar putea fi vorba de o problemă medicală și că nu pot face mai mult pentru el, dar Brown nu a acceptat răspunsul și a continuat să sune la numărul de urgență.

