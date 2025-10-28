Primele declarații la tribunal ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România. Unul dintre ei dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit și ademenit cu bani

Ucrainenii care acționau în România la comanda Rusiei, și care au fost "săltați din trafic", ca-n filme, de polițiștii români, au apărut marți, 28 octombrie, pentru prima oară în public.

Cei doi ucraineni acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat ucrainene din Bucureşti, au contestat măsura arestului preventiv, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dezbătut cererea lor astăzi (marți, 28 octombrie - n.r.).

Aduși cu escortă, de polițiști înarmați, de la centrul de reținere și arest preventiv al Poliției Capitalei suspecții ucraineni, unul de 21 ani, celălalt de 24 de ani, au apărut în fața magistraților în încercarea de a-i convinge să îi elibereze, scrie stirileprotv.ro.

Cei doi au fost trimiși în arest preventiv, pentru 30 de zile, sub acuzația gravă de tentativă de acte de diversiune.

”S-a stabilit că inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional, două colete ce conţineau dispozitive confecţionate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri.

Locaţia se află la parterul unei bloc de locuinţe, situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, Sectorul 3. În situaţia producerii incendiului, acesta se putea propaga cu uşurinţă la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieţii unui număr foarte mare de persoane, precum şi asupra imobilelor şi bunurilor situate în zonă”, a transmis, marţi, 21 octombrie, DIICOT, într-un comunicat de presă.

Cu sprijinul specialiştilor pirotehnişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii, dispozitivele au fost dezamorsate.

Anterior, Serviciul Român de Informaţii anunţa că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României.

Marți, 28 octombrie, cei doi au fost duși în fața judecătorilor ÎCCJ, dar numai unul dintre ei a acceptat să dea declarații.

Și a făcut-o aruncând vina pe celălalt cetățean ucrainean. El le-a spus magistraților că ar fi fost păcălit și ademenit cu o sumă de bani pentru a participa la o presupusă și nevinovată cursă de curierat din Polonia în București, dând de înțeles că nu ar fi știut că în cele două colete s-ar fi aflat dispozitive explozive.

În realitate dispozitivele puteau fi inițiate de la distanță, fie accidental, fie intenționat, ceea ce ar fi însemnat un risc major de securitate și ar fi provocat un incendiu, mai scrie sursa citată.

