Primele declarații la tribunal ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România. Unul dintre ei dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit și ademenit cu bani

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:54
388 citiri
Primele declarații la tribunal ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România. Unul dintre ei dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit și ademenit cu bani
Primele declarații în fața judecătorilor ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România FOTO Captură video stirileprotv.ro

Ucrainenii care acționau în România la comanda Rusiei, și care au fost "săltați din trafic", ca-n filme, de polițiștii români, au apărut marți, 28 octombrie, pentru prima oară în public.

Cei doi ucraineni acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat ucrainene din Bucureşti, au contestat măsura arestului preventiv, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dezbătut cererea lor astăzi (marți, 28 octombrie - n.r.).

Aduși cu escortă, de polițiști înarmați, de la centrul de reținere și arest preventiv al Poliției Capitalei suspecții ucraineni, unul de 21 ani, celălalt de 24 de ani, au apărut în fața magistraților în încercarea de a-i convinge să îi elibereze, scrie stirileprotv.ro.

Cei doi au fost trimiși în arest preventiv, pentru 30 de zile, sub acuzația gravă de tentativă de acte de diversiune.

”S-a stabilit că inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional, două colete ce conţineau dispozitive confecţionate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri.

Locaţia se află la parterul unei bloc de locuinţe, situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, Sectorul 3. În situaţia producerii incendiului, acesta se putea propaga cu uşurinţă la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieţii unui număr foarte mare de persoane, precum şi asupra imobilelor şi bunurilor situate în zonă”, a transmis, marţi, 21 octombrie, DIICOT, într-un comunicat de presă.

Cu sprijinul specialiştilor pirotehnişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii, dispozitivele au fost dezamorsate.

Anterior, Serviciul Român de Informaţii anunţa că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României.

Marți, 28 octombrie, cei doi au fost duși în fața judecătorilor ÎCCJ, dar numai unul dintre ei a acceptat să dea declarații.

Și a făcut-o aruncând vina pe celălalt cetățean ucrainean. El le-a spus magistraților că ar fi fost păcălit și ademenit cu o sumă de bani pentru a participa la o presupusă și nevinovată cursă de curierat din Polonia în București, dând de înțeles că nu ar fi știut că în cele două colete s-ar fi aflat dispozitive explozive.

În realitate dispozitivele puteau fi inițiate de la distanță, fie accidental, fie intenționat, ceea ce ar fi însemnat un risc major de securitate și ar fi provocat un incendiu, mai scrie sursa citată.

Ucrainenii acuzați de sabotaj în România au contestat măsura arestului preventiv. Când dezbat judecătorii cererea
Ucrainenii acuzați de sabotaj în România au contestat măsura arestului preventiv. Când dezbat judecătorii cererea
Cei doi ucraineni acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat din Bucureşti, au contestat măsura arestului preventiv, iar Înalta...
ICCJ, replică pentru Kelemen Hunor după ce liderul UDMR a spus că guvernul ar avea undă verde la modificarea pensiilor speciale
ICCJ, replică pentru Kelemen Hunor după ce liderul UDMR a spus că guvernul ar avea undă verde la modificarea pensiilor speciale
Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că respinge în mod categoric informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat...
#ucraineni sabotaj romania, #ICCJ, #declaratii ucraineni sabotaj , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Chivu a decis! Ce se intampla cu jucatorul de la Inter care a omorat un batran de 81 de ani

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolid strivit de un TIR pe „Drumul Morții”, în județul Iași. Doi oameni și-au pierdut viața FOTO
  2. Soldații ruși „aud constant limbi străine” pe frontul din Ucraina. Amenințări dure pentru străini. „Îi distrugem”
  3. O companie petrolieră rusească din Germania scapă de sancțiunile SUA. Dispensă specială de la Casa Albă
  4. Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București. Revendicările ortacilor
  5. Papa Leon recomandă școlilor catolice să evite „tehnofobia” pentru a veni în ajutorul celor nevoiași. „Progresul tehnologic face parte din planul lui Dumnezeu”
  6. Primele declarații la tribunal ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România. Unul dintre ei dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit și ademenit cu bani
  7. Eșec la negocierile din coaliție privind desființarea pensiilor speciale ale magistraților. De ce nu a fost de acord Bolojan cu propunerea PSD SURSE
  8. O femeie a dat în judecată Metrorex și acum primește 23.000 de euro despăgubiri. Motivul pentru care s-a ajuns în instanță
  9. Ucraina a provocat inundații masive în Rusia după un atac cu drone asupra unui baraj din Belgorod VIDEO
  10. Ajutor financiar nou pentru sinistrații din blocul afectat de explozia din Rahova. 130 de persoane au primit câte 1.500 de lei