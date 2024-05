Mii de ucraineni "locuiesc" la aceeași adresă din Botoșani. Proprietarul locuinței lua câte 50 de euro să le facă buletine

Peste 7.000 de ucraineni figurează ca locuind într-o casă de câteva zeci de metri pătrați dintr-o comună din Botoșani. Acest lucru le-a trezit suspiciuni autorităților, care au sesizat DNA.

Comuna Vârfu Câmpului din judeţul Botoşani se află la mică distanţă de graniţa cu Ucraina. De la începerea războiului din Ucraina, în 2022, numărul locuitorilor din comună a crescut exponențial. Motivul: vizele de flotant se obțin foarte ușor.

Doar la un singur domiciliu ar figura că locuiesc aproape 7.000 de oameni, scrie monitorulbt.ro. Cel care spune asta este chiar proprietarul imobilului care recunoaşte că a primit bani pentru înlesnirea întocmirii documentelor, în mare parte de la cetăţeni ucraineni. Bărbatul spune că, deşi a vrut să se retragă din afacere, o angajată din primărie ar continua să emită acte pe domiciliul lui.

Un alt localnic susţine că a procedat la fel, iar acum autorităţile s-au sesizat, de la DNA până la Parchet.

Revoltaţi, cei doi au protestat miercuri, 22 mai, în faţa primăriei din Vârfu Câmpului, susținând chiar că au intrat în greva foamei.

Povestea datează chiar de dinaintea războiului din Ucraina. A început, se pare, în 2018 şi a continuat ani buni, timp în care mii de ucraineni ar fi fost cazaţi fictiv în gospodăriile din Vârfu Câmpului.

„La solicitarea unui prieten cu domiciliul în Ucraina, colegi de arme. Am început să pun persoane în spațiu, în spațiul meu de locuit, pentru întocmirea cărților de identitate. Am funcționat așa vreun an de zile. Era 50 de euro de persoană. Primeam bani, da.

La un moment dat, doamna Cozmiuc Gheorghina, care e lucrător în cadrul SPCLEP Bucecea, a intervenit și a zis dacă vreau să lucrez în continuare, să primesc sume de bani de la dumneaei, să semnez documente de primire a cetățenilor și ea s-a ocupat de toate documentele care sunt”, a declarat, pentru sursa citată, Aurel Ciubotariu.

Bărbatul spune că, la un moment dat, a decis să îşi facă şi o firmă, plătind chiar şi impozit la stat. A observat, însă, că la adresa lui erau cazaţi fictiv şi oameni de care nu ştia nimic. Bărbatul a fost internat o perioadă în spitale, cu mai multe probleme de sănătate, dar în acest timp ucrainenii continuau să apară în spaţiu la el.

„Deci doamna respectivă îmi dădea câte două mii de euro la un interval și semnam. De două mii de euro însemnând 40 de acte, să zic, 40 de cereri, 40 de persoane. Niciodată n-au locuit efectiv, ci veneau doar pentru formalități și plecau. Figurau pe adresa mea. După, doamna a început să-și însușească ea tot semna în numele meu. Am și dovezi. M-am internat în spitalul de la Târgu Mureș și la București și în numele meu s-au semnat documente și s-au pus persoane în spațiu.

În perioada aia nu puteam să fiu în două locuri în același timp. Și sunt persoane din comună care nici nu au proprietăți. Le-au întocmit niște contracte de vânzare-cumpărare false, cu niște documente false care le atașa acolo să poată lucra. Deci persoanele plecate în afară nu erau la momentul acela în țară. S-au trezit că au cetățeni ucraineni în spațiu și așa am mers eu mult, mult și bine. La un moment dat m-am hotărât să fac ceva, să intru în legalitate”, a mai povestit bărbatul.

El spune că împreună cu celălalt concetățean au sesizat autoritățile, însă, după deschiderea unor anchete, li s-a transmis că dosarele se clasează, asta deși ei au recunoscut faptele.

„Vreau statul român să se implice, autoritățile să se implice, să destructureze acest grup infracțional, nu să dea ordonanță de clasare peste ordonanță de clasare fără să facă nimic. N-au făcut o percheziție domiciliară, n-au făcut la membrii grupării, n-au făcut niciun demers să verifice toate documentele care stau în spate”, a mai spus bărbatul.

Angajata primăriei acuzată că a făcut aranjamente pe ascuns neagă orice implicare şi dă vina pe legislaţia permisivă.

„S-a clasat pentru că nu există probe. S-au analizat cererile ce le-au preluat domnii de la DGA în 2023. Un număr de 41 de cereri, au analizat scrisul domnului Ciubotariu, semnătura dumnealui și s-a clasat dosarul. A luat mai mulţi oameni în spaţiu, că legea era permisivă. Putea câţi oameni doreşte el. Acum, de doi ani de zile, poţi lua doar zece persoane. Eu nu am luat niciun ban. Nici nu mi s-a dat, nici nu am luat. Deci practic el închiria case şi la rândul lui subînchiria. Nu este cum au spus ei. S-a analizat scrisul. Scrie acolo în decizia de clasare”, a spus Gherghina Cozmiuc, funcţionar în cadrul primăriei Bucecea.

Femeia spune că totul ar fi început din momentul în care legea nu a mai permis ca pe aceeaşi adresă să fie mai mult de zece persoane. În acel moment, cel care acum o acuză de ilegalităţi şi-a făcut o firmă şi ar fi încercat un artificiu financiar. Bărbatul închiria pe firma lui locuinţe de la oamenii din comună, iar apoi caza în acel spaţiu, fictiv sau nu, câte zece ucraineni. Cu acest act la mână, oamenii puteau dovedi că au o adresă unde locuiesc în România şi puteau continua demersurile pentru a obţine cetăţenie.

Populaţia comunei s-a dublat ca urmare a numărului mare de ucraineni luați fictiv în spațiu, mai scrie Monitorul de Botoșani.