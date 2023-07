Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a declarat într-un interviu acordat unei televiziuni din Moscova că ucrainenii vor ca Putin să fie ”președintele lor” și că în caz de dezastru nuclear țările care furnizează drone Ucrainei nu vor avea timp să se retragă pe Marte.

”Ucrainenii îl urăsc și sunt agresivi față de Putin tocmai pentru că își doresc ca el să fie președintele lor”, a spus Maria Zaharova, purtător de cuvânt al MAE rus, într-un video postat, vineri, 28 iulie, pe Twitter de Anton Gerașcenko, un consilier al MAI din Ucraina.

Nu sunt primele declarații aberante ale Mariei Zaharova. Săptămânile trecute afirma că țările care le furnizează drone Ucrainei și ”plănuiesc să se retragă pe Marte în cazul unui dezastru nuclear nu vor avea timp să fugă”, arată digi24.

Zakharova, spokesperson for Russian foreign affairs ministry: Ukrainians hate Putin because they secretly want him for president. pic.twitter.com/xaUD63NM77