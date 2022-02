Mii spre zeci de mii de refugiați din Ucraina ajung deja în punctele de trecere a frontierei din nordul României.

Potrivit primarului de la Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, cei care intră în România nu vor să rămână în țara noastră, ci cer informații despre cum pot ajunge în Polonia și Cehia.

"Există un număr mai mare de cetățeni are tranzitează decât de obicei punctul vamal. Din câte am discutat cu cei care țin legătura acolo (n. red. un echipaj de poliție), cei care intră întreabă de gară și de cum pot ajunge în Polonia și Cehia. Deocamdată cereri de găzduire nu avem din partea lor. Sunt mulți care au și rude în România(...) Avem identificate locații pentru găzduirea refugiaților dar deocamdată nu am instalat corturile ci așteptăm dispozițiile și în funcție de numărul celor care tranzitează și de opțiunile acestora", a declarat primarul din Sighetu Marmației pentru Hotnews.ro.

Ads

Potrivit surselor neoficiale ale primarului, punctul de frontieră dinspre Ucraina ar urma să fie închis.

Poliţia ucraineană a anunţat joi, 24 februarie, că Rusia a efectuat 203 atacuri împotriva Ucrainei de la începutul zilei, confruntări având loc aproape pe întregul teritoriu ucrainean, transmite Reuters.

Ads