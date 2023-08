Rusia a pierdut 12 tancuri, 19 sisteme de artilerie și 14 transportoare blindate într-o singură zi în Ucraina

Forțele ruse din Ucraina au pierdut 12 tancuri, 14 vehicule blindate de trupe și 19 sisteme de artilerie în doar 24 de ore, a anunțat luni, 21 august, armata Kievului, în timp ce contraofensiva sa se apropie de a treia lună în sudul și estul țării.

O coloană de tancuri și blindate rusești a fost distrusă de ucraineni cu artileria NATO, în apropiere de Bahmut. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, din coloană făceau parte cel puțin trei tancuri și tot atâtea blindate.

Another ruscist attempt at an attack south of Bakhmut has failed.

