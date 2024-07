Englezii ravnesc la Gabi Torje

Chiar daca a pierdut echipa de start la Udinese, Gabi Torje ramane unul dintre cei mai doriti jucatori romani.

Pe un site al suporterilor lui Tottenham a aparut un articol prin care managerului Harry Redcknapp i se cere sa faca orice pentru a-l transfera pe Torje.

"Aripa romana s-ar potrivi perfect in echipa. Are 22 de ani si, la fel ca Lennon si Hoilett, poseda o viteza grozava si o abilitate de a dribla. In plus, Torje este si un jucator care centreaza bine si nici nu e un finalizator rau", a scris Cartilage Free Captain.

Englezii explica apoi motivul pentru care nu cred ca Torje va ajunge la Tottenham in acesta iarna. "Din pacate, abia s-a transferat la Udinese in vara si un transfer acum este putin probabil", a mai scris sursa citata.

Gabriel Torje s-a transferat in vara la Udinese pentru 4 milioane de euro, insa suma poate creste pana la 7 milioane de euro.

In acest sezon, Torje a disputat 11 meciuri pentru Udinese, fara sa inscrie vreun gol.

C.M.

