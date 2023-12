Șeful UDMR: Noi nu am ieşit de la guvernare, am fost împinşi afară din coaliţie/ Dacă domnul Ciucă se simte bine în pat cu domnul Ciolacu, nu am nimic de comentat

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că formaţiunea pe care o conduce a fost împinsă afară de la guvernare şi a afirmat că el a prezentat soluţii de compromis care însă nu au fost acceptate. Kelemen Hunor a precizat că, dacă preşedintele Klaus Iohannis şi-ar fi dorit ca UDMR să rămână la guverare, acest lucru s-ar fi întâmplat.

”Să clarificăm cu ieşitul de la guvernare, noi nu am ieşit de la guvernare, am fost împinşi afară din coaliţie, inclusiv de domnul Ciucă, şi ultima soluţie de compromis pe care am pus-o pe masă, a respins-o domnul Ciucă. Eu am gusturi cu totul şi cu totul diferite decât domnul Ciucă. Dacă domnul Ciucă se simte bine în pat cu domnul Ciolacu, nu am nimic de comentat, dar eu nu am fost în pat nici cu Ciucă, nici cu Ciolacu. Nici în trei, nici în doi. Dar dacă el se simte mai bine în doi, în pat, asta e viaţa, fiecare cu opţiunea sa”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la Digi 24.

Întrebat care a fost rolul preşedintelui Klaus Iohannis, liderul UDMR a spus că nu a discutat cu şeful statului de mult.

”Trebuie să îl întrebaţi pe Klaus Iohannis, că nu sunt eu purtătorul de cuvânt al preşedintelui. Eu nu am vorbit de foarte mult timp cu Klaus Iohannis, dar eu sunt convins, cunoscându-l pe Klaus Iohannis şi cum s-a comportat de când e preşedinte, că, dacă el ar fi dorit să rămânem în coaliţie, am fi rămas în coaliţie. Asta este sută la sută”, a adăugat Kelemen Hunor.

