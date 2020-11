Cum a reusit UDMR sa fie mereu la putere si care sunt sansele sa intre din nou la guvernare alaturi de PNL

Laszlo Borbely si Emil Boc

Prima intrare a UDMR la guvernare a fost in decembrie 1996, cand se alatura CDR si Uniunii Social Democrate. UDMR obtine doua posturi de ministru in Guvernul Ciorbea: Turism, prin Akos Birtalan, si ministrul delegat pentru minoritati nationale, prin Gyorgy Tokay.In urmatorul guvern al CDR, condus de Radu Vasile , UDMR a detinut postul de ministru al Sanatatii prin Francisc Baranyi si Hajdu Gabor. Ministru delegat pentru minoritati a ramas Gyorgy Tokay. In Guvernul Mugur Isarescu , UDMR a pastrat, prin Hajdu Gabor, functia de ministru al Sanatatii.In urmatorul ciclu electoral, UDMR doar a sprijinit Guvernul PSD -PUR condus de premierul Adrian Nastase , fara sa aiba vreun ministru in Executiv.Apoi, in ciclul electoral 2004-2008, UDMR este prezenta din nou la guvernare, alaturi de Alianta DA PNL -PD). In Guvernul Calin Popescu-Tariceanu, UDMR primeste cele mai multe portofolii de pana atunci: Marko Bela (ministru de stat fara portofoliu insarcinat cu coordonarea activitatilor din domeniul culturii, invatamantului si integrarii europene); Laszlo Borbely (ministru delegat pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului); Zsolt Nagy (ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei); Iuliu Winkler (ministrul delegat pentru comert).In plus, Valentin Zoltan Puskas devine secretar al Senatului, iar Kelemen Hunor secretar al Camerei Deputatilor. PDL a iesit de la guvernare, iar premierul Calin Popescu-Tariceanu a anuntat un nou guvern, format din PNL si UDMR, ultima formatiune cu urmatorii in formula de start: Bela Marko (ministru de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile culturii, invatamantului si integrarii europene); Laszlo Borbely (ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor), Attila Korodi (ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile), Zsolt Nagy (ministrul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei).Dupa alegerile parlamentare, UDMR era pregatita sa intre din nou la guvernare si a purtat discutii in acest sens cu PDL . Desi cele doua parti au cazut de acord, in urma negocierilor cu PSD , social-democratii au anuntat ca nu vor guverna alaturi de UDMR.Dupa alegerile prezidentiale din decembrie 2009, PDL si UDMR au format un nou guvern. In guvernul Boc IV au fost Marko Bela (vicepremier); Kelemen Hunor (Cultura); Laszlo Borbely (Mediu si Ape); Attila Cseke (Sanatate). In februarie 2012, premierul Emil Boc a demisionat, dar in noul guvern condus de Mihai Razvan Ungureanu au ramas ministrii din partea UDMR.Prin schimbarea Guvernului Ungureanu cu Guvernul Victor Ponta , pe 7 mai 2012, UDMR iese de la guvernare, dar intra din nou in martie 2014. Ministrii UDMR au fost Kelemen Hunor (vicepremier, ministrul Culturii), Attila Korodi (ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice)."Autonomia poate fi marea prioritate a urmatorilor ani, daca exista premisele acestei autonomii. Or, in opinia mea, aceste premise le-am si creat. Dupa ce anii '90 au trecut, la Targu Mures si in multe alte locuri din Transilvania, noi am afisat inscriptiile in limba maghiara. Din 2001, legea asigura dreptul la utilizarea publica, verbal si in scris, a limbii maghiare acolo unde procentajul minoritatii este de peste 20%. Aceasta prevedere referitoare la administratiile locale am introdus-o, in 2003, si in Constitutie, extinzand dreptul de utilizare a limbii in institutiile deconcentrate si in justitie . Limba maghiara are, azi, in Transilvania, in numeroase situatii, statut oficial: principiul l-am facut acceptat, practica exista, asta trebuie sa largim in viitor.Consider aceasta o uriasa schimbare in zece ani, din 2001 in 2011. Sau cine isi mai aminteste, azi, in zonele de diaspora interna, de aniversarile fara imn, fara cocarde, tematoare si friguroase, de 15 Martie? Noi ne amintim, stimati delegati, noi, cei care am obtinut ca sarbatoarea noastra nationala sa fie salutata, in fiecare an, de seful statului si de primul-ministru roman, iar folosirea simbolurilor noastre este garantata de o hotarare guvernamentala. Lupta de doua decenii pentru invatamantul maghiar integral a fost, in sfarsit, incununata de succes.In 1996 a invins Conventia Democratica si am intrat in guvern. Pasul era atunci, istoric vorbind, absolut fara precedent. In intreg spatiul carpato-dunarean nu exista vreun exemplu cum ca, in guvernul unei tari considerate stat national si care pana atunci chiar se comporta ca atare, sa fie prezenti reprezentanti ai unei comunitati etnice. La urma-urmei, asta trebuie sa urmarim: ca marile noastre teluri sa para, ulterior, bagatele, fiindca se infaptuiesc, sa se integreze in viata noastra, sa devina aproape de neobservat", a afirmat Marko Bela in februarie 2011, la Congresul al X-lea al Uniunii.Dupa alegerile din 2016, unde PSD-ul condus de Liviu Dragnea a intrat la guvernare alaturi de ALDE , a incheiat un protocol de colaborare cu UDMR-ul in Parlament. Astfel, UDMR a colaborat cu PSD-ul pentru a modifica Legile JustitieiMarton Arpad, reprezentantul UDMR si vicepresedinte al Comisiei Iordache, a cerut eliminarea legii care reglementeaza functionarea DNA. "Haideti sa o abrogam si am rezolvat problema!", a spus acesta.In viziunea deputatului UDMR, reprezentantii Comisiei de la Venetia vor sa trateze diferit Romania comparativ cu restul tarilor din UE, iar magistratii romani s-ar fi exprimat asupra modificarilor aduse Codurilor Penale fara sa citeasca amendamentele adoptate de Parlament.Desi opozitia a criticat proiectul bugetului de stat din 2019, la fel si Consiliul Fiscal sau reprezentantii sindicatelor si ai patronatelor si presedintele Iohannis a cerut reexaminarea proiectului, UDMR a dat votul decisiv pentru implementarea viziunii PSD asupra finantelor publice.PNL a avut doua initiative legislative de a se reveni la alegerea primarilor in doua tururi, blocate in circuitul parlamentar. Cand prima initiativa a ajuns la Senat, ALDE a votat alaturi de PNL aceasta initiativa, dar voturile importriva date de PSD si UDMR au fost decisive.Acelasi lucru s-a intamplat si la a doua initiativa. Deputatii din Comisia Juridica au votat pentru raportul de respingere a actului normativ. Mai precis, impotriva au votat 13 deputati de la PSD si UDMR, iar liberalii si cei de la USR au votat in favoarea actului normativ, reprezentantul ALDE a fost absent, iar cel al minoritatilor s-a abtinut.Autorii de facto ai punerii in libertate a unor infractori periculosi, precum criminalii si violatorii, sunt parlamentarii PSD, ALDE si UDMR, care au introdus in 2018 o serie de modificari la proiectul de lege privind recursul compensatoriu, astfel incat condamnatii la inchisoare cu executare sa se califice in numar cat mai mare la eliberare.In urma masurilor votate de majoritatea guvernamentala, au fost eliberati mai devreme din inchisori peste 13.000 de infractori, dintre care aproape 11.000 au fost beneficiari directi ai recursului compensatoriu. Dintre acestia aproximativ 700 s-au intors din nou dupa gratii, 188 fiind condamnati pentru crime, violuri sau alte infractiuni cu violenta Proiectul a fost aprobat de Guvernul Grindeanu pe 31 ianuarie 2017, in sedinta in care a fost adoptata si OUG 13, si a fost inregistrat in aceeasi zi la Senat pentru dezbatere in procedura de urgenta.Pe 13 martie, actul normativ a intrat in dezbaterea Comisiei Juridice a Senatului. Aici sunt adoptate, la propunerea UDMR, primele masuri in favoarea infractorilor: redefinirea spatiului necorespunzator prin cresterea suprafetei de la trei la patru metri patrati per detinut:Deputatii PSD, ALDE si UDMR au formulat si au adoptat o serie de amendamente care au schimbat radical, in favoarea infractorilor, conditiile de eliberare inainte de termen a celor condamnati la inchisoare cu executare.In primul rand, a fost majorat numarul de zile care se considera executate din pedeapsa pentru conditii necorespunzatoare.In al doilea rand, au fost redefinite "conditiile necorespunzatoare" astfel incat nu a mai ramas penitenciar in Romania care sa nu se incadreze la acest capitol. Autorii au fost aceiasi deputati PSD, ALDE si UDMR din Comisia Juridica.Deputatul UDMR Marton Arpad a venit cu cateva amendamente suplimentare, tot in favoarea infractorilor: cei care renunta la o parte din banii cuveniti pentru munca prestata in detentie sunt asimilati celor care presteaza munca neremunerata si, pentru doua zile de munca, castiga o zi de libertate."Societatea nu cred ca ar accepta asa ceva. Nu cred ca este un moment bun pentru legi speciale, indiferent despre cine vorbim". Asta spunea Kelemen Hunor in 2015, cand parlamentarii au vrut sa isi voteze pensiile speciale.O luna mai tarziu, Marton Arpad a anuntat ca proiectul de acordare a pensiilor speciale pentru parlamentari a primit aviz favorabil din partea comisiei pentru statut a Camerei Deputatilor si Senatului. Cand legea a ajuns in Senat, alesii UDMR au votat pentru.Dupa ce au trecut mai multe initiative legislative comune, UDMR a suspendat in mai 2019 protocolul de colaborare cu coalitia PSD-ALDE din cauza incidentului petrecut la Valea Uzului."In pofida solicitarii noastre ferme, Guvernul nu a intreprins masurile necesare pentru a preveni agravarea situatiei, desi acest lucru este datoria autoritatilor si a coalitiei PSD-ALDE. Guvernul trebuie sa opreasca practicarea dublei masuri de catre organele si institutiile publice implicate, care trateaza in mod repetat etnicii maghiari din Transilvania ca cetateni de rangul doi", au declarat UDMR-istii intr-un comunicat de presa, de la acea vreme.Ulterior, in octombrie 2019, Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, cu presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , un acord politic pentru sustinerea noului Guvern.Analistii estimeaza ca dupa alegerile parlamentare, PNL-ul nu va reusi sa faca majoritate doar cu USR-ul, asa ca se asteapta la o alianta cu PMP-ul si UDMR-ul pentru o guvernare majoritara."Totul depinde de rezultate. Sunt mai multi tenori ai PNL care au afirmat ca si-ar dori o guvernare cu PMP si evident PMP este insuficient, asa ca va fi si UDMR. Din punctul meu de vedere este o intreaga descriere ideologica, deci pe de-o parte avem o linie de ultra-dreapta, trumpista, asa cum vedem in PMP si o influenta din Budapesta in UDMR, fata de o linie mult mai pro-europeana, moderata si centrista care e in USR-PLUS", a precizat analistul politic Cristian Pirvulescu, contactat de Ziare.comCristian Pirvulescu sustine ca Iohannis nu va putea sa faca reforme intr-un guvern cu PMP si UDMR."Calculele politice arata ca presedintele Iohannis isi doreste o reforma care nu este impartasita de PMP si de UDMR. Este vorba de reformele din Justitie. Pe de alta parte, PMP si UDMR ar vrea sa participe la orice exercitiu de reforma administrativa. Ma astept sa existe foarte multe impedimente. Presedintele Iohannis nu a reusit sa isi puna programul in aplicare vreme de sase ani, se implineste un an de cand a inceput al doilea mandat , asa ca nu mai are prea mult timp la dispozitie. Deci va incerca sa puna aceasta reforma in miscare, probabil impotriva multora din PNL. Cum va reusi, vom vedea", a afirmat analistul."Parerea mea este ca in momentul de fata UDMR-ul este si in opozitie si guvernare. Eu cred ca pentru viitorul reformei participarea la guvernare a UDMR-ului nu este de dorit in prima etapa, pentru ca vor bloca toate incercarile de reforma. Probabil nu cu aceeasi virulenta ca PMP-ul.Sa ne amintim ca pe PMP-ul a introdus legea aceea de interzicere a studiilor de gen, deci cam asta este linia pe care ar vrea sa o impuna. Liberalii probabil ar fi mult mai fericiti daca PMP ar scoate un scor suficient de bun pentru a putea avea Guvern cu ei, decat sa faca Guvern cu cei care au fost impotriva referendumului pentru familie.Cristian Pirvulescu sustine ca niciun actor politic nu va declara pana la finalizarea campaniei electorale ca isi doreste un guvern alaturi de UDMR."UDMR a fost in alianta cu toata lumea. Ma astept ca in ultimele saptamani de campanie, nuantele nationaliste si provocarile de la Budapesta sa fi importante, asa ca nimeni nu isi va asuma aceasta discutie. UDMR-ul va lipsi din discutie. In 2012 Crin Antonescu declara sus si tare ca nu va invita UDMR-ul la guvernare, dar asta nu s-a intamplat. A fost clar o eroare atunci", a afirmat Cristian Pirvulescu.Specialistul in marketing politic, Radu Delicote, a sustinut pentru Ziare.com, ca intr-o eventuala alianta cu UDMR-ul e important felul in care vor pune problema politicienii, fata de electoratul care i-a votat."UDMR-ul a jucat mai degraba nu alaturi de cineva sau impotriva cuiva, ci pentru interesul si obiectivele lor. UDMR-ul a fost cotat ca un partid care a depins de foarte multe politici de administratie publica locala, electoratul lui fiind principal si predominant in doua-trei judete din tara. Votul UDMR este suficient atunci cand ai nevoie de majoritate si stii ca te poti baza pe o serie de deputati si senatori care au un relativ numar constant.In politica tine totul de cum incadrezi o anumita situatie. Daca incadrezi prezenta UDMR-ului intr-un context de poveste de succes este de bun augur, dar daca ne ducem in latura patriotism in care se presupune ca UDMR-ul are interese ascunse, nu stiu daca este bine, nici pentru PNL, nici pentru USR-PLUS.Totul tine de felul in care abordezi aceasta alianta, evident, dupa ce vezi rezultatele si iei decizia. Sunt multe necunoscute in momentul de fata mai ales legat de pragul electoral.Politica este arta compromisului pozitiv si cateodata trebuie sa lasi la o parte orice retorica electorala locala pentru niste teme mai mari, care depasesc cumva sfera unui singur partid si tin cont de situatia unei tari, politic, geopolitic etc", a sustinut Radu Delicote.Radu Delicote considera ca o alianta cu PMP-ul si UDMR-ul reprezinta "doar o forma a pragmatismului politic", in sensul in care PNL-ul trebuie sa isi asigure o majoritate parlamentara functionala."Totul depinde de cate fotolii parlamentare ocupa PNL versus de cate fotolii parlamentare ocupa PSD si cate fotolii parlamentare ocupa USR-PLUS, pentru ca se va transa la masa rezultatele si deciziile privind PMP-ul si UDMR-ul", a declarat Radu Delicote.