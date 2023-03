Averile miniștrilor UDMR din Guvernul României, pionul din umbră al coaliției

Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL și UDMR s-a format în noiembrie 2021, însă de atunci UDMR este partidul rămas în umbră, puțin vizibil prin comparație cu ceilalți aliați, care, de altfel, a luat doar trei ministere, și anume Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Sportului.

De asemenea, Kelemen Hunor, liderul partidului, a primit funcția de vice prim-ministru. De altfel, UDMR a fost fondată pentru a reprezenta interese ale comunității maghiare și a mai participat și la guvernările CDR din 1996-2000, guvernarea Tăriceanu din 2004-2008, guvernarea Boc II din 2009-2012, Guvernul Ungureanu din 2012, și Guvernarea Ponta din 2014.

În urma alegerilor parlamentare din 2020, UDMR a obținut 5,76% din voturile exprimate, reușind să treacă pragul electoral.

Averile miniștrilor UDMR

Kelemen Hunor - vice prim-ministru

Kelemen Hunor a fost ales începând cu legislatura 2000-2004 deputat de Harghita din partea UDMR. Hunor Kelemen a candidat din partea UDMR la alegerile prezidențiale din 2009, obținând 3,83% din voturi. După intrarea la guvernare a UDMR alături de PDL în decembrie același an, Kelemen a devenit ministru al Culturii în guvernul Boc II. La data de 26 februarie 2011 a fost ales președinte al UDMR.

De profesie, liderul UDMR este medic veterinar. A terminat Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj, Facultatea de Medicină Veterinară, iar în 1998 – a terminat şi Filosofia, la Universitatea Babeş-Bolyai. A fost redactor la Radio Cluj, emisiunea în limba maghiară şi la revista culturala „KORUNK” şi secretar de stat la Ministerul Culturii, înainte de a deveni parlamentar.

Potrivit declarației de avere din 2022, acesta deține cinci terenuri intravilane și agricole în Cluj și Harghita. De asemenea, notează trei case, tot în Cluj și Harghita. Are două mașini, un Ford și o Toyota. În plus, are tablouri în valoare de 6.000 de euro.

Are mai multe conturi bancare, în care deține aproximativ 400.000 de lei și 4.000 de euro.

La momentul completării documentului, pentru anul fiscal precedent, declara venituri anuale astfel:

157.802 lei ca vice prim-ministru (aprox. 13.150 lei/ lună)

151.303 lei de la UDMR (aprox. 12.608 lei/ lună)

Tanczos Barna - ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Tanczos Barna este un senator român de etnie maghiară din partea Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), ales în 2012, 2016 și 2020. Începând cu 23 decembrie 2020, este ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor în guvernul Cîțu. De asemenea, din 25 noiembrie 2021, își continuă activitatea în guvernul Ciucă. A lucrat ca expert economic în Camera Deputaților din România, a fost directorul economic al firmei Euroconsult Romania. În perioada 2007-2009 a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor din România. În anul 2012 a fost ales prima dată ca senator de Harghita. A fost reales în 2016 și în 2020.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, acesta deține cinci terenuri intravilane și agricole și o casă în Harghita.

Atât el, cât și soția lui, au numeroase conturi bancare, în care declară aproximativ 539.000 de lei, 3.000 de euro și 7.000 de forinți.

Acesta a declarat venituri anuale de 170.352 de lei ca ministru, adică aproximativ 14.196 de lei/ lună.

Cseke Attila-Zoltan - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Cseke Attila este un politician român de etnie maghiară, senator de Bihor din partea UDMR în legislatura 2008-2012 și fost ministru al Sănătății în guvernul Boc II. Începând cu 23 decembrie 2020, este ministrul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice, în guvernul Cîțu, iar din octombrie 2021 devine și ministru interimar al Sănătății. Din decembrie 2021 este ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în guvernul Ciucă.

Potrivit declarației de avere, deține un teren intravilan și o casă în Bihor. De asemenea, are două mașini, o Skoda Superb și un Volkswagen Golf. Are în bancă circa 25.000 de euro și 102.000 lei.

A notat venituri anuale de 153.312 lei ca ministru, adică aproximativ 12.692 de lei pe lună.

Carol-Eduard Novak - ministrul Sportului

Carol-Eduard Novak este un ciclist paralimpic rutier și de pistă de etnie maghiară din România. Acesta a câștigat prima medalie pentru România la Jocurile Paralimpice, dar și prima medalie de aur, în cadrul ediției din 2012 de la Londra. Până în prezent, este singurul campion paralimpic al României.

Înainte de a-și începe cariera sportivă ca ciclist, Novak a fost activ ca patinator de viteză timp de zece ani: a câștigat 11 titluri naționale și a stabilit un total de 30 de recorduri românești la nivel juvenil, terminând pe locul 10 la Mondialul de juniori. În 1996, la doar 20 de ani, a suferit un accident de mașină care a dus la amputarea piciorului drept. Accidentul i-a spulberat visul de a participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano. După o scurtă pauză în cariera sportivă, Novak a început să concureze în competiții de paraciclism în clasa C4, precum și în curse Elite.

Din 2006, Novak concurează în mod regulat la Campionatele Mondiale de Paraciclism, iar până în 2021, el a câștigat un total de 23 de medalii, din care 5 medalii de aur.

Din 2013 până în 2020 a fost președintele Federației Române de Ciclism, și vicepreședinte al Uniunii Cicliste Balcanice și membru al Uniunii Cicliste Internaționale (UCI).

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, Novak are 7 terenuri intravilane, extravilane, forestiere și agricole în Harghita și Mureș. De asemenea, notează 3 apartamente în Harghita și unul în Ungaria. Are o mașină, o Skoda Octavia fabricată în 2012.

Are numeroase conturi bancare în care notează aproximativ 1.259.000 de lei și 19.000 de forinți.

De asemenea, la momentul completării declarației, în 2022, nota venituri anuale, pentru anul fiscal precedent, astfel:

170.352 ca ministru (aprox. 14.196 lei/ lună)

554.334 premiere la Jocurile paralimpice Tokyo

