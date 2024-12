Cea mai stabilă coaliție care să guverneze România, dar și cea mai dificilă. Hunor: ”Poate să fie UDMR, PNL, PSD, USR”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, 2 decembrie 2024, că majoritatea stabilă în acest moment poate să fie UDMR, PNL, PSD, USR, el arătând că este cea mai stabilă coaliţie posibilă, dar şi cea mai dificilă coaliţie.

Liderul UDMR a mai spus că nu ar recomanda un guvern minoritar, pentru că ar însemna haos politic.

”Trebuie o majoritate stabilă. Majoritatea stabilă în acest moment poate să fie UDMR, PNL, PSD, USR. Este cea mai stabilă coaliţie posibilă, dar şi cea mai dificilă coaliţie. Eu cred că în acest moment fiecare trebuie să mai lase acasă un pic din orgoliile şi din supărările din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat”, a anunţat Kelemen Hunor.

”Nu avem drept în niciun fel să fim demagogi, să venim cu soluţii demagogice şi trebuie soluţii pragmatice care, pe termen scurt şi pe termen mediu, restabilesc încrederea în clasa politică, în instituţiile politice şi care dau şi roade pentru oameni în sănătate, în educaţie, în economie”, a completat preşedintele UDMR. El a menţionat că ”avem un deficit uriaş care trebuie reparat”.

”Avem datorie mare, trebuie să reducem această datorie, dar în acelaşi timp trebuie dezvoltată România. Trebuie să spunem foarte răspicat că fără servicii publice eficiente nu se poate face o politică eficientă. Şi trebuie să spunem că, da, instituţiile statului, politicienii, funcţionarii publici trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de cetăţean. Cetăţeanul nu poate fi umilit în fiecare zi, nu poate fi tratat aşa cum sunt tratati oamenii, dacă merg să-şi rezolvă anumite probleme. Deci sunt multe lucruri de făcut şi o coaliţie largă e cea mai bună, cea mai stabilă variantă”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai arătat că există şi o altă variantă, cu PSD-PNL cu USR sau PNL-PSD-UDMR.

”Eu cred că în acest moment, pentru această perioadă, ar fi nevoie de o coaliţie mai stabilă, mai stabilă şi mai coerentă, mai puternică”, a explicat el. Întrebat despre un guvern minoritar, Kelemen Hunor a spus: ”Nu, guvern minoritar nu e ok. Deci eu nu aş recomanda să ne gândim la un guvern minoritar. Şi încă un guvern minoritar care în fiecare jumătate de an e dat jos. Deci asta ar însemna haos politic. Am intrat exact acolo unde stă Bulgaria de nu ştiu câţi ani, ceea ce nu este de dorit”, a spus preşedintele UDMR.

”Eu cred că în acest moment, dacă avem oameni de stat în partidele politice, oameni care gândesc la binele comun, atunci ar trebui găsită o formulă, o coaliţie de largă majoritate şi nu una minoritară. Un guvern minoritar nu va rezista până anul viitor, până la sfârşitul anului viitor. Şi asta ar însemna că haosul şi instabilitatea politică ne va afecta pe toţi”, a mai arătat Kelemen Hunor.

