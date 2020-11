Deputatul Antal Istvan Janos sustine ca delegatii UDMR in sectiile de votare la europarlamentare au fost citati de Politie

Antal Istvan Janos a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca reprezentantii UDMR in sectiile de votare ar fi fost supusi unor abuzuri."Delegatii din partea UDMR care au fost prezenti in sectiile de votare la 26 mai 2019, in timpul alegerilor europarlamentare, au fost citati de Politie pentru a da declaratii despre desfasurarea procesului de votare, insa fara sa fie precizat motivul acestui demers. Mai mult, acesti oameni au fost supusi unor abuzuri inadmisibile pentru un stat membru al Uniunii Europene, care si-a asumat sustinerea unor valori democratice", se arata in comunicat.Deputatul UDMR de Constanta sustine ca pe langa declaratiile cerute, referitor la modul in care au fost delegati in sectii, Politia i-a intrebat pe acesti oameni si despre modul in care au votat, precizand ca acest lucru reprezinta o incalcare grava a drepturilor fundamentale ale cetatenilor, dreptul la secretul votului.El a mentionat ca asemenea verificari au loc si in alte judete in care populatia de etnie maghiara nu este semnificativa."Un presupus motiv ar fi rezultatele obtinute de UDMR in judetele in care populatia de etnie maghiara nu este semnificativa, pentru ca biroul parlamentar de la Constanta detine informatii potrivit carora gesturi similare au loc si in alte judete, in care traiesc foarte putini etnici maghiari ", se mai arata in comunicat.Deputatul UDMR cere incetarea acestor demersuri "abuzive"."Consider ca aceste demersuri sunt abuzive si trebuie sa inceteze imediat. A pune sub semnul intrebarii rezultatele obtinute de UDMR este o dovada clara de incalcare a principiilor democratiei. Consider ca voturile obtinute in aceste judete reprezinta vointa alegatorilor si nicidecum nu trebuie suspectate drept posibile fraude", a subliniat deputatul de Constanta.Antal Istvan Janos este de parere ca alegerea momentului acestor cercetari, cu cateva saptamani inainte de scrutinul din 6 decembrie, poate fi considerata drept o modalitate de intimidare a reprezentantilor UDMR care, pe baza legislatiei in vigoare, au dreptul sa faca parte din componenta personalului sectiilor de votare la alegerile parlamentare, iar acest fapt ar putea afecta gradul de incredere in UDMR."Consider ca, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 137 din anul 2000, in Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege . Aceste actiuni ale politiei lezeaza toate aceste principii", a subliniat deputatul Antal Istvan Janos, care a precizat ca, in cazul in care nu inceteaza aceste demersuri, va sesiza Avocatul Poporului si alte organizatii abilitate din tara si din strainatate.viewscnt