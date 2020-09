Inca un deputat testat pozitiv cu COVID-19. Toti parlamentarii UDMR sunt in izolare dupa ce au participat la motiune alaturi de bolnav

Toti parlamentarii UDMR sunt in izolare si au efectuat testul COVID."Astazi am efectuat testul coronavirus si rezultatul a fost pozitiv. Am fost internat in spital. Avand in vedere situatia, sunt bine. Am anuntat toate persoanele cu care am fost in contact in ultimele 10 zile, si ei la randul lor vor proceda conform regulilor de siguranta, pentru a-i proteja cei din jurul lor. Sa avem grija de noi, sa avem grija de ceilalti!", a anuntat parlamentarul UDMR pe Facebook