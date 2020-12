O deputata UDMR, invinsa in instanta de fiul sau de 18 ani

In prezent, "parata are calitatea de deputat UDMR - Camera Deputatilor - Parlamentul Romaniei si conform adeverintei depuse de aceasta la dosarul cauzei are o indemnizatie neta lunara de 11.194 lei, la care se adauga si alte venituri cuprinse intre 40.000 de lei - 50.000 de lei lunar, conform informatiilor oficiale de pe site-ul Parlamentului.Deputata a fost obligata de instanta sa-i plateasca pensie alimentara fiului sau pana la finalizarea studiilor, "dar nu mai tarziu de implinirea de catre reclamant a varstei de 26 de ani".Potrivit magistratilor, disputa dintre baiatul de 18 ani, elev la un liceu de arta din Targu Mures, si mama sa ar fi izbucnit dupa ce femeia i-ar fi spus ca nu vrea sa-i mai dea bani."Reclamantul nu a detaliat care a fost motivul pentru care, la un moment dat, a avut o discutie cu el si intr-adevar a avut intentia de a sista o perioada scurta virarea sumelor de bani - nici parata nu doreste detalierea acestor motive - poate sa precizeze doar ca, la fel ca orice parinte responsabil, a incercat sa-l responsabilizeze pe fiul sau in legatura cu cheltuirea banilor, cu responsabilitatea fata de scoala, de cursurile scolare, de note si prezenta la cursuri si a ridicat pretentia fata de el sa se intalneasca personal si sa poata discuta aceste aspecte", au aratat magistratii.Eva Andrea Csep se afla la al doilea mandat de deputat, in prezent fiind vicepresedinta Comisia pentru munca si protectie sociala si membra in Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati si este si responsabilul pentru afaceri sociale si familie al Organizatiei de Femei a UDMR.CITESTE SI: Situatie critica in justitie in cazul completurilor de apel: "Este nevoie rapid, pana la finalul anului, de o ordonanta de urgenta"