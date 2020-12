A inceput razboiul AUR-UDMR. Schimb de injurii intre deputatul Szabo Odon si avocata Diana Sosoaca: "Sunteti o tata de la piata!"/ "Iesiti din statul paralel!"

Disputa politica UDMR-AUR: "tata de la piata" si "statul paralel"

Pe fondul disputei legate de ideea ca Ministerul Educatiei ar putea ajunge la UDMR, deputatul Odon i-a spus, la un moment dat, Dianei Sosoaca, ca a fost vazuta in compania unui "infractor condamnat!"El a detaliat ulterior ca se refera la Mihai Lasca, ales deputat de Bihor pe listele AUR. Lasca a fost condamnat in doua dosare: intr-unul, pentru lovire iar in celalalt, mai vechi, pentru constituirea unui grup infractional care spargea bancomante. Ambele cauze se afla in faza judecarii apelului. In sentinta pronuntata in acest din urma dosar, judecatorii au mentionat ca Lasca este recidivist, noteaza site-ul Antena3.ro Diana Sosoaca s-a enervat la evocarea numelui viitorului deputat Lasca. Ea a insistat ca acesta din urma nu este condamnat definitiv si l-a acuzat, la randul ei, pe deputatul UDMR ca nu recunoaste Ziua Nationala a Romaniei.D. Sosoaca: Dumneavoastra unde erati de 1 decembrie? De ce nu sarbatoriti Ziua Nationala a Romaniei? Nu, nu va permit sa vorbiti, in conditiile in care distrugeti Ziua Nationala a Romaniei.S. Odon: Doamna avocat, fiti calma. Ati fost cu un infractor in gara din Oradea, am poza.D. Sosoaca: Unde erati pe 1 decembrie? Noi eram in hora!S. Odon: Doamna avocat, sunteti cu un infractor in poza si in Parlament!D. Sosoaca: Nu puteti spune ca este infractor, cata vreme nu are o condamnare definitiva. Daca nu cunoasteti termenii juridici, veniti la mine si va dau o consultanta gratuita.(...)D. Sosoaca: Dumneavoastra nu sarbatoriti Ziua Nationala a romanilor si ma intreb de ce. Si atunci, cum sa va doresc eu in functia de ministru al invatamantului, cand dumneavoastra aveti 7 la suta iar noi, 10%?S. Odon: Doamna avocat, nu fiti o tata la televizor (...)D. Sosoaca: Dumneavoastra sunteti un om care va bateti joc de romani si de Romania (...) Masurati-va cuvintele, pentru ca nu ati demonstrat decat ca sunteti in statul paralel statului roman. Va rog sa va identificati etia si apartenenta. Sunteti cetatean roman (...)S. Odon: Aveti putin bun simt...D. Sosoaca: Dumneavoastra sa aveti bun simt fata de cetatenii romani. Nu eu am afirmat ca 1 decembrie este zi de doliu national.S. Odon: Asa vorbiti si acasa, cu sotul? (...)D. Sosoaca: Dumneavoastra ati depasit toate limitele bunului simt. Nu va las sa vorbiti, pentru ca nu ati dovedit ca (Lasca) este condamnat definitiv.S. Odon: Sunteti o tata de la piata in momentul de fata.D. Sosoaca: Tate sunt persoanele din partidul dumneavoastra, care militeaza impotriva poporului roman.S. Odon: Inchideti putin ochii, iesiti din film...D. Sosoaca: Iesiti dumneavoastra din statul paralel...