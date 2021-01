UDMR vrea o "Sectie Speciala II": "Suntem de acord cu desfiintarea SIIJ, dar atributiile sa nu revina la DNA, ci sa se infiinteze o structura in Parchetul General"

Csoma Botond, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputatilor, a anuntat joi, 14 ianuarie, ca UDMR e de acord cu desfiintarea Sectiei speciale pentru magistrati (SIIJ), dar nu vrea ca atributiile sectiei sa revina la DNA , ci sa fie preluate de un departament special din Parchetul general, potrivit publicatiei Maszol.ro Potrivit G4media , el a spus ca a discutat si cu "colegii din PNL ", care sustine aceeasi idee.El a citat in sprijinul opozitiei fata de revenirea la DNA a atributiilor de investigare a magistratilor presupusele abuzuri ale DNA, dand ca exemplu cazul procurorilor de la DNA Bihor: "Am vazut la DNA Bihor cum se fabricau dosare judecatorilor care nu erau de acord cu rechizitoriile DNA"."Suntem de acord cu desfiintarea Sectiei Speciale, dar le-am spus celor de la USR ca nu suntem de acord ca aceste atributii sa revina la DNA. Vrem garantii ca abuzurile petrecute in trecut sa nu se repete. Solutia ar fi sa se infiinteze o structura in cadrul Parchetului general, sub controlul procurorului general sau a adjunctului desemnat de acesta", a mai spus Csoma Botond pentru Maszol.ro.El a adaugat ca si liberalii sunt de acord cu aceasta pozitie. "Nu trebuie sa oferim nici un spatiu santajului in lupta anticoruptie . Vor fi necesare alte negocieri in coalitie inainte sa inaintam un proiect de lege", a mai spus liderul UDMR.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat pe 5 ianuarie la B1 TV ca desfiintarea Sectiei Speciale care ancheteaza magistratii va fi desfiintata pana la sfarsitul lunii martie printr-o procedura de urgenta in Parlament.Reamintim ca Sectia pentru investigarea infractiunilor in Justitie este o unitate de parchet ce functioneaza in cadrul Parchetului General.CITESTE SI: