Un deputat UDMR a distribuit o poza cu un vagin pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru Drepturile Omului. Apararea parlamentarului: "Este un atac al unor hackeri"

Deputatul sustine ca a fost victima unui atac cibernetic."In dimineata zilei de duminica, 2 august, am constatat ca persoane neautorizate au compromis conturile mele personale de mail si whatsapp, publicand, in mod fals, in numele meu, continuturi inadecvate (cu caracter pornografic) in grupul de whatsapp al Comisiei de specialitate din Camera Deputatilor. In mod evident este vorba despre un gest rau-intentionat, un atac al unor hackeri, prin urmare voi efectua toate demersurile legale necesare si voi cere sanctiuni impotriva autorilor necunoscuti", sustine deputatul intr-un comunicat de presa, via 24.hu.