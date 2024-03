Kelemen Hunor crede că extremismul este în creștere deoarece ”mulţi dintre cetăţeni se simt abandonaţi, se simt ”orfani” politic”

Forţele extremiste de dreapta şi de stânga au căpătat o forţă mai mare pentru că mulţi dintre cetăţeni se simt abandonaţi, a afirmat miercuri, 6 martie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a făcut în acest context un apel la responsabilitate politică. Hunor nu a explicat modul în care definește extremismul de stânga.

Aflat la Congresul PPE, Kelemen Hunor spune că trebuie redată speranţa oamenilor că Europa este cel mai bun loc şi, totodată, în ceea ce priveşte relevanţa Uniunii Europene.

„Orice congres este important şi, mai ales într-un an electoral, o astfel de adunare cu oameni importanţi din Europa ar trebui să dea o perspectivă tuturor cetăţenilor care se uită la noi, tuturor cetăţenilor care caută un partid politic, un lider care poate fi votat. Trebuie să redăm speranţa oamenilor în acest an că Europa este cel mai bun loc de pe pământ şi că putem păstra acea relevanţă a Uniunii Europene care, din păcate, parcă a început să dispară. PPE conduce UE de 10 ani. Acest lucru înseamnă că avem o responsabilitate în plus când vorbim de situaţia de azi. Sigur, trecem prin multiple crize, trebuie să răspundem simultan la mai multe crize, dar nu putem arunca această responsabilitate în curtea cetăţenilor. Dacă vreun politician este supărat pe cetăţeni, după 10 ani de guvernare a Uniunii Europene, înseamnă că trebuie trimis acasă. Trebuie să recunoaştem că avem şi noi o responsabilitate, cu greşelile şi cu lucrurile bune pe care le-am făcut”, a declarat Kelemen Hunor, la Digi tv.

Ads

El a adăugat că mulţi dintre cetăţeni se simt abandonaţi, context în care forţele politice de extremă dreaptă şi stânga au căpătat putere.

„Forţele de extremă dreaptă şi de extremă stângă au căpătat, să spun aşa, o forţă mai mare decât orice om doreşte, dar trebuie să punem întrebarea 'de ce'? Din cauza faptului că mulţi dintre cetăţeni se simt abandonaţi, se simt 'orfani' politic. Şi atunci, dacă partidele din mainstream, noi PPE, ceilalţi de la socialişti, de la celelalte partide nu întind mâna către cetăţeni, ei îşi vor căuta alţi lideri, alte formaţiuni politice şi nu este bine. Deci responsabilitatea noastră trebuie subliniată, dacă vrem să fim oneşti şi nu demagogi”, a mai transmis preşedintele UDMR.

Ads