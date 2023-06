UDMR pleacă de la guvernare dacă nu primește Energia și Mediul: ”Nu acceptăm. Suntem cumva împinşi în afară”

Liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond a anunţat că Uniunea este dispusă să accepte portofoliile Energie şi Mediu, variantă care deja a fost validată de forul statutar al partidului, înainte ca liderul PNL Nicolae Ciucă să spună că liberalii renunţă doar la Ministerul Energiei.

„Răspunsul nostru este că putem accepta Energia şi Mediul. Dacă s-au răzgândit şi Mediul nu mai există în ecuaţie nu putem participa în continuare la această guvernare”, a explicat Csoma Botond.

„Domnul Kelemen Hunor le-a transmis liderilor coaliţiei că trebuie să meargă în forurile statutare să luăm o decizie. La ora 16.00 a avut loc o şedinţă online şi am decis să devenim mai flexibili, că a fost această acuzaţie că nu suntem flexibili când am spus că nu renunţăm la Ministerul Mediului şi Dezvoltării. Şi în aceste condiţii dacă putem păstra un minister să acceptăm această ofertă făcută la 16.30 şi anume Ministerul Mediului şi Energiei. Au apărut apoi probleme la PNL. Dânşii au spus că nu cedează.

Pe de altă parte, am auzit pe surse că şi PSD a fost de acord ca Ministerul Sănătăţii, am auzit şi de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Economiei să meargă la liberali ca liberalii să fie de acord cu cedarea Mediului către UDMR. Am detaliat toate aceste lucruri pentru că a fost o zi foarte plină cu contradicţii”, a precizat, marţi, Csoma Botond.

Ads

Liderul deputaţilor UDMR a adăugat că „evident dacă nici această ofertă nu mai e valabilă, nu putem spune că acceptăm şi nu acceptăm altceva decât această ofertă. Se pare că degeaba am devenit flexizibili, pentru că situaţia s-a schimbat”.

„Nu acceptăm acest lucru. Noi ieşim de la guvernare. Suntem cumva împinşi în afara guvernării”, a mai explicat el, referitor la faptul că PNL nu ar mai vrea să cedeze Ministerul Mediului.

Întrebat cine a oferit iniţiat ministerele Energie şi Mediu, Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă, deputatul UDMR a răspuns: „Nu ştiu, că nu am fost la întâlnire”.

„Nu vreau să intru în acest joc. Această ofertă a fost făcută pentru că dl Kelemen Hunor nu convoca Consiliul permanent al partidului, fiindcă nu aveam ce să discutăm. Nu ştiu. Asta trebuie să îi întrebaţi pe dânşii. Noi am devenit mai flexibili. Măcar un minister pe care l-am condus să rămână la noi. Ok, s-au schimbat datele problemei. Să nu spună nimeni că fugim de guvernare. Atunci când am devenit mai flexibili a apărut o nouă întorsătură, schimbare de situaţie. Sunt negocieri şi negociem. Dar nu se poate dictat. Nu vrem să fim cârpa nimănui”, a completat Csoma Botond.

Ads

Acesta reiterat poziţia UDMR şi anume „răspunsul nostru este că putem accepta Energia şi Mediul. Dacă s-au răzgândit şi Mediul nu mai există în ecuaţie nu putem participa în continuare la această guvernare”.

„Nu e vorba de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. E vorba să păstrăm măcar un minister pe care l-am condus. Noi am acceptat să participăm la guvernare, dar chiar în orice condiţii nu putem”, a conchis liderul deputaţilor UDMR.

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a anunţat că, după discuţiile din coaliţie, PNL ar fi dispus să cedeze Ministerul Energiei pentru UDMR, iar al doilea minister trebuie să îl dea PSD. Liberalii au un Birou Politic Naţional, la ora transmiterii acestei ştiri, pentru a valida aceste propuneri în forul statutar.

Marcel Ciolacu a fost desemnat marţi premier de către preşedintele Klaus Iohannis, în urma consultărilor pe care şeful statului le-a avut cu partidele din Parlament.