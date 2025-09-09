Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: Dacă legea nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Când va veni verdictul de la CCR

Autor: Silvia Deleanu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 12:05
435 citiri
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: Dacă legea nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Când va veni verdictul de la CCR
Kelemen Hunor, preşedintele UDMR Foto: Facebook/Kelemen Hunor

Președintele UDMR a declarat recent în cadrul unei intervenții televizate că, dacă reforma pensiilor magistraților adoptată de Guvernul Bolojan prin angajarea răspunderii în Parlament nu trece de filtrul Curții Constituționale a României (CCR), legitimitatea Executivului dispare.

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma. Când schimbi sistemul în sensul că și pentru magistrați 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poți să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem, deci dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare”, a spus președintele UDMR, la Antena 3 CNN, în seara de luni, 8 septembrie, declarație dublată, în trecut, de cea a premierului Ilie Bolojan, care a menționat, la rândul său, că va fi foarte greu ca guvernul să își continue activitatea dacă CCR respinge reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Potrivit G4Media, liderul UDMR a adăugat că au existat mai multe încercări de-a lungul anilor de a schimba sistemul de pensii al magistraților, dar toate au fost respinse de CCR, iar, de această dată, Guvernul a ținut cont de toate argumentele anterioare ale Curții Constituționale, cu toate că, din punctul său de vedere, perioada de tranziție de zece ani este prea lungă.

„Am încercat toate variantele în anii trecuți și mereu am primit refuz de la CCR cu motivări, cu argumente. Acum, Guvernul, Coaliția, a ținut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului de pensionare în cazul magistraților. A ținut cont și de pensiile ocupaționale. A ținut cont și de perioada de tranziție de zece ani; pentru gustul meu e prea mult, dar am făcut un compromis, am zis că, dacă asta este soluția, vom accepta doar ca să putem trece de acest hop, pentru că în societate, dacă ne uităm un pic, atunci vedem că percepția despre magistratură cauzează nervozități relativ mari, am zis să mergem cu zece ani tranziție, să mergem înainte”, a spus președintele UDMR, potrivit sursei citate.

Și președintele Nicușor Dan a cerut guvernului Bolojan să atenueze prevederile reformei și să dea o perioadă de grație mai lungă, de 15 ani, dar premierul a refuzat, potrivit surselor G4Media. Legea, care presupune scăderea pensiei în viitor și creșterea treptată în zece ani a vârstei de pensionare până la vârsta de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea.

CCR va analiza în ședința din 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitor la proiectul Guvernului care prevede modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați. Kelemen Hunor a declarat că această analiză a CCR reprezintă un test pentru legitimitatea Guvernului Bolojan.

