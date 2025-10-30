Riscă UDMR să nu mai intre în Parlament? Ce este pragul alternativ și de ce amenință PSD cu eliminarea lui, în contextul discuțiilor pe numărul de parlamentari

Discuția legată de reducerea numărului de parlamentari constituie din nou motiv de certuri în interiorul coaliției de guvernare, de data aceasta între PSD și UDMR. Potrivit unor surse din interiorul coaliției, Kelemen Hunor ar fi propus o soluție de compromis în privința reducerii fotoliilor de parlamentari, dar nu la 300, așa cum cer cei de la USR, ci o tăiere de 10% a numărului acestora.

Cei de la PSD, nemulțumiți de propunere dar și de ieșirile liderului UDMR din ultima vreme, au adus în discuție eliminarea pragului electoral alternativ, care reprezintă o plasă de salvare pentru partidul lui Kelemen Hunor, în cazul în care, pe viitor, UDMR nu va mai putea atinge pragul de 5% pentru intrarea în Parlament.

Articolul 94 alin. (2) litera a) din Legea nr. 208/2015 prevede că formațiunile politice care au obținut mai puțin de 5% din voturi, dar au primit cel puțin 20% din voturile valabile în cel puțin patru județe, pot intra în Parlament.

UDMR câștigă tradițional mult peste 20% în județele Harghita, Covasna, Mureș, Satu Mare, Bihor și Sălaj, însă dinamicile demografice și politice din zonă duc către o scădere a participării politice a votanților maghiari.

Între partidele mari, printre care și PSD, și UDMR, a existat mereu o relație reciprocă de dependență. Pe de-o partea, coalițiile de guvernare au fost de-a lungul timpului posibile cu ajutorul UDMR, când nu existau alternative în Parlament, iar de cealaltă parte, UDMR a beneficiat de susținere pentru intrarea în Parlament, inclusiv prin transfer de voturi sau facilitare legislativă.

Politologul George Jiglău, care este unul dintre cei care a propus în 2015 adăugarea pragului electoral alternativ, spune că orice discuție despre această prevedere trebuie inclusă într-o discuție mai amplă pe tema reformei electorale.

„Orice discuție despre planul alternativ este asumată într-o discuție mai amplă despre reforma electorală, care nu este un subiect drag niciunui dintre partidele mari. Sunt un pic surprins că a revenit cu atâta forță subiectul despre cei 300 de parlamentari, pentru că referendumul este vechi, este o discuție și acolo despre cum a fost făcut.”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că orice sistem electoral este compus din foarte multe bucățele, iar orice modificare aduce niște schimbări, mai mici sau mai mari, în felul în care arată distribuirea mandatelor.

„Atunci, orice discuție despre oricare dintre aceste bucățele, praguri electorale și prag alternativ inclusiv, ar trebui să fie pusă într-un plan mai amplu despre utilitatea reformei electorale și ce vrem să obținem cu acea modificare, lucru care acum, în discuția de acum, e complet absent.”, adaugă el.

Politologul spune că orice propunere de eliminare a pragului alternativ ar trebui să fie fundamentată. Un posibil motiv care poate fi invocat este că nu a fost folosit până acum.

”Propunere a fost făcută de către noi, în 2015, cu scopul de a complementa ușurința cu care se formau partidele. Cu trei membri, deci să dăm șansa unor partide locale care evident că nu au șansa de a lua 5 la sută la parlamentare. Deocamdată, doar ca să arăți pisica UDMR-ului, mă tem că nu este o explicație destul de bună pentru a umbla la sistemul electoral.”, precizează Jiglău.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai subliniază că, pentru UDMR, pragul alternativ electoral rămâne o plasă de salvare în contextul în care în zonele cu populație maghiară există o problemă demografică pe de-o partea, dar și o scădere a interesului maghiarilor pentru politica românească, grație campaniilor reușite duse de Budapesta.

„Viața acestor oameni este mult mai ancorată în dinamicile din Ungaria decât în ce se întâmplă în România și asta cred că se va vedea din ce în ce mai tare și în ceea ce privește participarea politică. Plus că, chiar dacă UDMR în ultimii ani s-a împrietenit cu Fidesz, nu a fost niciodată un partid iubit în comunitatea maghiară. S-a votat oarecum util.”, adaugă el.

Astfel, spune politologul, pe viitor, pragul electoral de 5% pe care trebuie să-l depășească UDMR pentru a intra în Parlament, s-ar putea să devină problematic. „Până să elimine pragul alternativ, cei din PSD ar putea să se uite chiar la cel de 5%.”

Ce prevede Legea 208/2015

Pragul alternativ a fost introdus în lege tocmai pentru a asigura o reprezentare parlamentară minorității maghiare, cea mai numeroasă din țară: puțin peste un milion de persoane, adică 6% din totalul populației, potrivit INS.

2) După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscripţiilor, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileşte partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor. Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară, calculat după cum urmează:

a) 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional sau 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii electorale pentru toţi competitorii electorali;

UDMR a reușit de-a lungul timpului să treacă pragul electoral, anul trecut trecând de procentul de 6%, pe baza unei mobilizări importante a votanților maghiari. În 2012 însă, UDMR a intrat cu emoții în Parlament, trecând cu greu de 5%.

