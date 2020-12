Cum a blocat UDMR o reforma esentiala promisa de USR-PLUS. Alegerea primarilor in doua tururi lipseste din programul de guvernare

Din perspectiva liderului UDMR, un capitol separat din programul de guvernare a fost dedicat minoritatilor nationale si include garantii institutionale in ceea ce priveste conservarea identitatii. Programul de guvernare face referire si la adoptarea unei legi privind statutul minoritatilor.Un alt capitol din programul de guvernare negociat de UDMR prevede modificarea Codului administrativ in vederea scaderii pragului peste care minoritatile vor avea dreptul de a folosi limba materna in administratia locala.Kelemen a mentionat ca UDMR a propus masuri si la capitolele economie, munca si dezvoltarea infrastructurii.Cu toate acestea, alegereaprimarilor in doua tururi, solicitata de USR, nu a fost inclusa in programul de guvernare, deoarece UDMR nu a fost de acord cu aceasta, conform hirado.hu "Au fost multe discutii. Noi am ajuns la urmatoarea intelegere: Doar acele puncte vor intra in programul de guvernare unde exista un consens", a spus luni, 22 decembrie, Kelemen Hunor.Cu toate acestea, surse din USR-PLUS au afirmat pentru Ziare.com, ca alianta va incheia un acord parlamentar separat, doar cu PNL, pentru sustinerea proiectului de alegere a primarilor in doua tururi.Acordul de guvernare negociat intre PNL, USR PLUS si UDMR a fost semnat de reprezentantii celor trei formatiuni politice in seara zilei de luni, 21 decembrie.CITESTE SI: DOCUMENT Ce prevede acordul de guvernare incheiat intre PNL, USR-PLUS si UDMR. "Nu vom accepta parlamentari din alte partide"