Liste si semnaturi falsificate pentru alegeri. Trocul intre UDMR si Pro Romania pentru a elimina candidatul PNL. Politia a deschis dosar penal

Candidatura singurei persoane aflate pe lista Pro Romania pentru Consiliul Local Lopadea Noua a fost anulata de catre Judecatoria Aiud din cauza unor posibile falsuri pe lista de sustinatori. Politia a preluat dosarul si face cercetari pentru utilizarea falsului si uzului de fals in acte publice, urmand sa audieze zeci de persoane.In urma unei sesizari depuse de primarul in functie, instanta a constatat ca atat candidatul Pro Romania, Detesan Margineanu Augustina, cat si cel al UDMR , Hari Attila, aveau inscrisi pe ambele liste peste 50 de etnici maghiari , avand aceleasi numere si serii ale cartilor de identitate, dar cu semnaturi diferite.Ca urmare, instanta a decis anularea deciziei Biroului Electoral de Circumscriptie care a validat candidatura reprezentantului Pro Romania. Falsul a mers pana acolo incat, inclusiv semnatura candidatei de pe listele de sustinatori ar fi fost falsificata, fapt de altfel recunoscut de aceasta in fata instantei.Potrivit unor surse locale, listele ar fi fost copiate cuvant cu cuvant intr-o intelegere a reprezentantilor celor doua formatiuni pentru ca, prin participarea la scrutin a candidatului Pro Romania, sa poata fi dezbinat electoratul fidel actualului primar PNL , Marian Indreiu, astfel incat reprezentantul UDMR sa poata strange numarul necesar de voturi pentru a accede la functia de primar. In comuna Lopadea Noua, circa 51% din populatie este de etnie maghiara."Analizand listele cu sustinatori solicitate Biroului Electoral de Circumscriptie Locala nr. 43 Lopadea Noua din partea Partidelor Pro Romania si UDMR, instanta retine ca sustinatorii inscrisi pe tabelele din partea Partidului Pro Romania se regasesc si pe tabelele depuse de UDMR, fiind inscrise aceleasi nume si prenume, precum si date de identificare, observandu-se ca semnaturile nu sunt identice, in unele cazuri fiind asemanatoare. Din analiza listelor de sustinatori din partea Partidului Pro Romania, instanta retine ca pe fiecare lista este inscris la final faptul ca este intocmita de numita Detesan Margineanu Augustina, cu datele de identitate si care poarta o semnatura, fiind inscris faptul ca se declara pe propria raspundere ca toate datele de identificare si semnaturile cuprinse in lista corespund realitatii. Urmare a audierii martorei Detesan Margineanu Augustina la termenul de judecata, aceasta a aratat ca nu isi recunoaste nici scrisul si nici semnatura de pe niciuna dintre listele aferente Partidului Pro Romania", se precizeaza in motivarea deciziei prin care a fost invalidata candidatura.Potrivit instantie, faptul ca pe listele partidelor Pro Romania si UDMR figureaza aceleasi persoane nu constituie in sine un motiv de nelegalitate a Hotararii de admitere a candidaturii, fiind permis ca un sustinator sa sprijine mai multi candidati la functia de consilier local. "Cu toate acestea, instanta retine ca exista dubii cu privire la conformitatea acestor liste de sustinatori fata de imprejurarea ca martora audiata a aratat ca nu isi recunoaste semnatura si scrisul de pe aceste liste, nefiind depusa nicio alta declaratie pe proprie raspundere prin care sa se ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor", a mai afirmat magistratul de la Judecatoria Aiud.Functia de primar a comunei Lopadea Noua este vizata de reprezentantii a patru formatiuni politice: Marian Indreiu actualul primar reprzentant al PNL, Hari Attila reprezentant al UDMR, Teodor Ciungan din partea PSD si Farkas Stefan (PMP).