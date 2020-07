VIDEO Primarul din Sfantu Gheorghe s-a opus organizarii unei manifestari de Ziua Imnului National invocand pericolul infectarii cu COVID- 19

30 de persoane au participat

Un banner a fost afisat in fata statuii

"Avand in vedere faptul ca pe 4 iunie () s-a organizat un eveniment unde exista dovezi ca distantarea sociala, fizica nu a fost pastrata, si avand in vedere faptul ca nu s-au respectat, la acel eveniment, acele obligatii care sunt in acest moment pentru orice eveniment public, si avand in vedere faptul ca persoanele care au participat la acel eveniment si foarte probabil vor participa si la acest eveniment vin din judete unde rata infectarilor cu noul coronavirus este foarte ridicata, cred ca este obligatia mea ca primar sa protejez cetatenii.Pentru ca nici data trecuta nu au participat mai mult de 5-10 persoane din localitate. Dar, daca persoanele care vin aici, Doamne fereste, sunt infectate si se vor intalni cu 5-10 persoane din comunitatea noastra si aceste persoane vor fi, Doamne fereste, infectate atunci este o problema (...)Deci, manifestarea nu este autorizata, dar nu pot spune ca este nelegala, pentru ca oricine organizeaza un eveniment cu 50 de persoane are obligativitatea de a anunta Primaria, iar ei au anuntat. De aici incolo este obligatia organelor de ordine, Politie si Jandarmerie, ca in cazul in care nu se respecta tot ce este stipulat prin acel ordin comun al ministrului Culturii si ministrului Sanatatii sa ii sanctioneze", a declarat primarul Antal Arpad.La manifestarea organizata de asociatia "Calea Neamului" din Brasov au participat circa 30 de persoane, atat localnici, cat si din alte zone ale tarii, iar majoritatea au purtat masti de protectie.De altfel, organele de ordine prezente la fata locului au distribuit masti celor care nu aveau, informandu-i cu privire la obligativitatea purtarii acestora in spatiile publice, conform ultimelor reglementari.In fata statuii voievodului Mihai Viteazul a fost desfasurat un banner cu prima strofa a Imnului National, s-au cantat si s-au recitat poezii patriotice, iar in deschiderea si finalul evenimentului a fost intonat "Desteapta-te romane!"."Ne-am adunat romani din toate colturile tarii in inima Romaniei, aici la Sfantu Gheorghe, la statuia a voievodului Mihai Viteazul pentru a sarbatori asa cum se cuvine Ziua Imnului National. Deci la Sfantu Gheorghe pentru ca in Covasna, in Harghita, in Mures, in Transilvania, ca de altfel in toata Romania, este nevoie de afirmarea valorilor nationale. Este nevoie sa nu ne uitam radacinile, sa nu-i uitam pe cei care s-au jertfit pentru ca noi astazi sa avem un imn, iar imnul alaturi de limba, stema si drapelul dau statului roman identitate, dau statului roman putere (...)Legat de decizia personala a domnului primar, pot sa afirm ca ieri, in comisia de avizare, cand am fost chemat, s-a discutat despre respectarea conditiilor epidemiologice impotriva raspandirii virusului. Noi am asigurat ca se vor pastra toate aceste conditii, vom ramane in cadrul legii. Domnul primar nu voia nicicum sa ne creada. In cele din urma, dupa o ora si ceva, si-a dat arama pe fata si a devoalat adevaratul motiv pentru care el personal nu a fost de acord cu aceasta manifestare si anume ca noi romanii care venim din alte judete am fi provocatori si am tulbura convietuirea interetnica.Ii aduc la cunostinta domnului primar ca vom face tot posibilul ca intr-un an de zile, doi maximum, sa-l obisnuim cu prezenta romanilor din alte judete ale tarii, pentru ca intentionam sa venim din ce in ce mai des si din ce in ce mai multi. Acum ne-am adunat putini din cauza restrictiilor aberante impuse de lege ", a declarat presedintele asociatiei "Calea Neamului", dr. Mihai Tarnoveanu.